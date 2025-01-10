Лесные пожары продолжают бушевать в Калифорнии

США,Происшествия,Пожары
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Байден назвал пожары самыми разрушительными в истории штата

Фото: @parishilton

Площадь природных пожаров в округе Лос-Анджелес в Калифорнии достигла почти 11 тыс. га, заявил президент США Джо Байден. Трансляцию его пресс-конференции в YouTube вела пресс-служба Белого дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

«Это наиболее распространенные разрушительные пожары в истории Калифорнии», — сказал Байден.

На данный момент из зоны бедствия эвакуировали 360 тыс. человек, отметил политик.

По словам президента, американские власти отправят в округ дополнительные бригады пожарных, а также самолеты для тушения огня. Для борьбы с огнем могут быть привлечены специалисты из Канады, добавил Байден.

Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. Согласно данным пожарной службы штата, огонь уничтожил более 1 тыс. строений. В результате погибли 6 человек. Ситуацию усугубляет сильный ветер, что препятствует работе авиации.

Аналитики JPMorgan увеличили ожидания экономических потерь от пожаров в Калифорнии более чем вдвое — до $50 млрд. Стихийное бедствие считается одним из самых разрушительных за всю историю штата.

Из-за возгорания несколько голливудских звезд лишились домов, в частности актеры Дайан Уоррен, Джейми Ли Кертис, Мэнди Мур, Анна Фэрис, Пэрис Хилтон, Лейтон Мистер и Адам Броди. Также сгорел дом сына президента США Джо Байдена Хантера в Малибу.  

И в Малибу, и в Пасифик-Палисейдс находятся дома многих голливудских актеров, знаменитых музыкантов и звезд шоу-бизнеса. Sky News пишет, что в районах, где бушует огонь, располагаются резиденции в том числе Тома Хэнкса, Мэтта Дэймона, Стивена Спилберга, Dr. Dre, Адама Сэндлера, Бейонсе, Jay-Z, Ким Кардашьян, Леди Гаги и Билли Айлиш. Об эвакуации из-за лесных пожаров сообщали такие актеры, как Марк Хэмилл, Джеймс Вудс, Мэнди Мур, а также вице-президент США Камала Харрис.

77-летний актер Джеймс Вудс, известный по сериалам «Вампиры» и «Однажды в Америке», расплакался в эфире CNN после того, как его дом в Пасифик-Палисейдс сгорел в результате пожара.

«Я думал, что буду сильнее этого», - сказал Дж.Вудс, говоря о разрушениях.

Кроме того, стало известно, что объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в Калифорнии.

#США #пожар #Калифорния #катастрофа #Лос-Анджелес

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