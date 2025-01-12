Пожары в Лос-Анджелесе: ситуация остается критической

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В округе бушует шесть лесных пожаров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Ethan Swope/AP/picture alliance

Над городом поднимаются огненные смерчи. Синоптики предупреждают о сильном ветре к концу выходных, что может осложнить тушение пожаров.

В пригородах Лос-Анджелеса, пострадавших от масштабных лесных пожаров, ввели комендантский час из-за мародеров. В округе по состоянию на субботу, 11 января, бушует шесть лесных пожаров. Крупнейший пожар в районе Пасифик-Палисейдс в ночь на субботу разросся еще примерно на 400 гектаров, уничтожив в общей сложности 5300 построек. Одновременно сообщается, что к субботе пожарным удалось локализовать 11% площади этого пожара, по сравнению с предыдущим показателем в 8%. Также экстренные службы говорят о небольшом успехе в локализации пожара под названием "Итон".

В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых запечатлены огненные смерчи, поднимающиеся над городом. Спасательные службы продолжают борьбу с огнем, однако ситуация остается критической. Синоптики предупреждают о сильном ветре к концу выходных, что может осложнить тушение пожаров и привести к их дальнейшему распространению

От лесных пожаров наиболее пострадали такие пригороды Лос-Анджелеса, как Пасифик-Палисейдс, Малибу, Альтадена. По последним данным, погибли 11 человек. Еще 13 жителей числятся пропавшими без вести, сообщил в субботу шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна. Разрушены 12 тысяч зданий на площади 15 000 гектаров. Эвакуированы 180 000 человек. Уничтожены виллы таких знаменитостей, как Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Мел Гибсон.

Огонь подступил и к городку Хидден-Хиллс, где живут многие знаменитости, например, Ким Кардашьян. Там под контроль взято 50% линии огня.

Для борьбы с мародерами полиция ввела в пострадавших районах комендантский час с 18.00 до 6.00.

На защиту оставленных домов переброшены тысячи бойцов Национальной гвардии США. Они патрулируют пострадавшие районы и задерживают подозрительных лиц. Уже арестованы как минимум 20 подозреваемых в мародерстве.

Многие потерявшие дома жалуются на недостаточные меры властей по борьбе с огнем и сухие пожарные гидранты. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился провести "полную независимую проверку" коммунальных служб Лос-Анджелеса. Он назвал отсутствие водоснабжения во время пожаров "крайне тревожным".

#пожары #Лос-Анджелес #мародеры

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