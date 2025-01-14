Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в $275 млрд

Как сообщил сервис наблюдения за погодой AccuWeather на странице в соцсети Х, ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров увеличился до 250-275 миллиардов долларов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«AccuWeather увеличил предварительную оценку общей суммы ущерба и экономических потерь до 250–275 миллиардов долларов из-за быстро распространяющихся, усиливаемых ветрами пожаров на юге Калифорнии», - говорится в сообщении.

По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.

Ранее стало известно, что почти 47 тысяч потребителей в Калифорнии остаются без электричества из-за пожаров.