Почти 47 тысяч потребителей в Калифорнии остаются без электричества из-за пожаров

Более 32 тыс. из них находятся в Лос-Анджелесе

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Как свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.us, свыше 46,8 тыс. потребителей остаются без электричества в Калифорнии из-за продолжающихся лесных пожаров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Общая площадь пожаров в округе превысила 16 тыс. га. Огонь уничтожил более 12,3 тыс. строений, в том числе недвижимость знаменитостей в престижных районах. Сгорели дома сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, актрисы и модели Пэрис Хилтон, актера и режиссера Мэла Гибсона. По последним данным, погибло 24 человека.

На фоне участившихся случаев мародерства сотрудники американских правоохранительных ведомств усиливают меры безопасности в пострадавших от пожаров районах.