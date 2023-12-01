Смаилов дал поручения по реконструкции трасс Талдыкорган – Усть-Каменогорск и Караганда – Балхаш

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Вопросы проведения реконструкции республиканских автодорог Талдыкорган – Усть-Каменогорск и Караганда – Балхаш обсуждены на встрече премьер-министра РК Алихана Смаилова с первым вице-президентом компании CITIC Construction Ян Цзяньцяном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Глава правительства подчеркнул, что необходимо обеспечить своевременное и качественное завершение данных больших проектов. 

«Для проведения работ в следующем сезоне требуется заблаговременно заготовить дорожно-строительные материалы, в том числе щебень и битум. Аналогичная работа должна быть проведена и субподрядными организациями», – сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем премьер-министр указал на необходимость взять на контроль зимнее содержание дорог для обеспечения безопасности водителей.

В ходе встречи также обсуждены возможности участия CITIC Construction в других автодорожных проектах на территории Казахстана, а также инициативы компании по запуску инвестиционных проектов в сферах промышленности и сельского хозяйства. 

Было отмечено, что со стороны центральных государственных органов будет оказана необходимая поддержка в проработке соответствующих проектов. 

#Смаилов #премьер-министр #строительство #дороги #инфраструктура

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