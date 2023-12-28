Смаилов потребовал тщательно следить за качеством строительства комфортных школ

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Ход реализации Национального проекта «Комфортная школа» рассмотрен на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Участники обсудили вопросы проектирования и строительства новых учебных заведений, оснащения их современным оборудованием и мебелью, проведения государственной экспертизы, финансирования и ряд других.

На сегодняшний день активная работа ведется по 217 школам. Все процессы отслеживаются в отдельной информационной системе проектного управления, где в том числе можно следить за ходом строительно-монтажных работ в режиме реального времени. В целом до 2026 года в рамках нацпроекта предусмотрено строительство 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест.

По словам Алихана Смаилова, уполномоченные госорганы и организации должны тщательно следить за качеством выполнения работ и не допускать необоснованного завышения стоимости объектов. Школы требуется сдать в полной готовности в установленные сроки. 

 

#Смаилов #премьер-министр #Правительство #Образование #строительство #школы

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