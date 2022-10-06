Смаилов призвал страны "каспийской пятерки" возобновить экологическую программу

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов выступил на пленарном заседании второго Каспийского экономического форума, проходящего в Москве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Глава Правительства отметил, что Каспийский регион имеет богатую историю, многообразную культуру и большие природные запасы. Вместе с тем Каспий играет важную роль в развитии международной торговли в силу своего географического расположения и уникального транзитного потенциала.

«Казахстан наметил большие планы по формированию трансграничных хабов, которые увеличат потенциал транспортных коридоров Север – Юг и Восток – Запад. Это морские порты Актау и Курык, сухой порт «Хоргос», Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия» и другие», — сказал Алихан Смаилов.

Учитывая, что подобные инфраструктурные узлы способствуют расширению торговых потоков в прикаспийские страны и на международные рынки, премьер-министр акцентировал внимание на инициативе главы государства о создании Прикаспийского продовольственного хаба.

При этом он отметил, что для полного раскрытия потенциала межрегиональной торговли необходимо улучшать транспортную связанность региона. Так, например, порт Актау может стать узловым на маршруте Индия – страны Персидского залива – Иран – Казахстан – Россия.

Алихан Смаилов также заявил о необходимости развития и синхронного устранения «узких» мест на Транскаспийском международном транспортном маршруте для расширения грузопотоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.

«Сегодня мы выступили с инициативой: договорились с коллегами о том, что начнем эту работу уже сейчас. Разработаем соответствующую дорожную карту и приступим к расширению потенциала наших транзитных маршрутов», — сказал он.

Еще одним важным аспектом сотрудничества премьер-министр назвал обеспечение региональной энергетической безопасности. В этом направлении главными приоритетами становятся глубокая переработка нефти и газа.

«Сегодня Казахстан совершенствует законодательную базу и создает более привлекательные условия для инвестиций в недропользование. До конца года будет внедрен Улучшенный модельный контракт, который предусматривает фискальные и регуляторные преференции для сложных нефтегазовых проектов на суше и на море», — сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, по его словам, созданы благоприятные условия для реализации перспективных проектов в нефтегазохимии. В частности, предусмотрены значительные меры господдержки и преференции в рамках специальной экономической зоны в Атырауской области.

Немаловажную роль, по мнению премьер-министра, играет и взаимодействие в сфере экологии, так как в прибрежных зонах Каспия проживает более 15 млн человек.

«Сохранение экологического баланса является важнейшей задачей для наших стран. Проблемы моря связаны с истощением его биологических ресурсов, рисками серьезного загрязнения в результате добычи сырья и транспортировки грузов. В этой связи призываем поддержать возобновление деятельности Каспийской экологической программы», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В завершение Алихан Смаилов призвал страны региона активизировать совместные шаги в сфере туризма: принять меры по запуску комбинированных туров, развитию круизного туризма и либерализации визово-миграционных режимов.

«Правительством Казахстана также ведется работа по созданию на побережье Каспия благоприятного туристского климата. В частности, до 2025 года планируется реализовать 15 инвестиционных проектов на сумму более $360 млн», — отметил он.

Премьер-министр добавил, что ключевым шагом для развития регионального туризма стала подготовка соответствующего соглашения между странами бассейна Каспийского моря.

«Предлагаем активизировать работу по его скорейшему подписанию», — заключил Алихан Смаилов.

Справочно: Каспийский экономический форум (КЭФ) – крупнейшая площадка для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества стран Каспийского региона, основными из которых являются развитие торгово-экономических связей и транспортно-логистической инфраструктуры. В рамках форума проводятся круглые столы, пленарные заседания, конференции и другие мероприятия.

Участие во втором КЭФ принимают более 1000 делегатов из стран каспийской «пятерки», а также Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. Делегации возглавляют председатель Правительства России М. Мишустин, премьер-министр Азербайджана А. Асадов, первый вице-президент Ирана М. Мохбер и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Х. Гельдымурадов.