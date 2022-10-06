Фото: primeminister.kz
Международное сотрудничество , Правительство
Смаилов призвал страны "каспийской пятерки" возобновить экологическую программу

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов выступил на пленарном заседании второго Каспийского экономического форума, проходящего в Москве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Глава Правительства отметил, что Каспийский регион имеет богатую историю, многообразную культуру и большие природные запасы. Вместе с тем Каспий играет важную роль в развитии международной торговли в силу своего географического расположения и уникального транзитного потенциала.

«Казахстан наметил большие планы по формированию трансграничных хабов, которые увеличат потенциал транспортных коридоров Север – Юг и Восток – Запад. Это морские порты Актау и Курык, сухой порт «Хоргос», Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия» и другие», — сказал Алихан Смаилов.

Учитывая, что подобные инфраструктурные узлы способствуют расширению торговых потоков в прикаспийские страны и на международные рынки, премьер-министр акцентировал внимание на инициативе главы государства о создании Прикаспийского продовольственного хаба.

При этом он отметил, что для полного раскрытия потенциала межрегиональной торговли необходимо улучшать транспортную связанность региона. Так, например, порт Актау может стать узловым на маршруте Индия – страны Персидского залива – Иран – Казахстан – Россия.

Алихан Смаилов также заявил о необходимости развития и синхронного устранения «узких» мест на Транскаспийском международном транспортном маршруте для расширения грузопотоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.

«Сегодня мы выступили с инициативой: договорились с коллегами о том, что начнем эту работу уже сейчас. Разработаем соответствующую дорожную карту и приступим к расширению потенциала наших транзитных маршрутов», — сказал он.

Еще одним важным аспектом сотрудничества премьер-министр назвал обеспечение региональной энергетической безопасности. В этом направлении главными приоритетами становятся глубокая переработка нефти и газа.

«Сегодня Казахстан совершенствует законодательную базу и создает более привлекательные условия для инвестиций в недропользование. До конца года будет внедрен Улучшенный модельный контракт, который предусматривает фискальные и регуляторные преференции для сложных нефтегазовых проектов на суше и на море», — сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, по его словам, созданы благоприятные условия для реализации перспективных проектов в нефтегазохимии. В частности, предусмотрены значительные меры господдержки и преференции в рамках специальной экономической зоны в Атырауской области.

Немаловажную роль, по мнению премьер-министра, играет и взаимодействие в сфере экологии, так как в прибрежных зонах Каспия проживает более 15 млн человек.

«Сохранение экологического баланса является важнейшей задачей для наших стран. Проблемы моря связаны с истощением его биологических ресурсов, рисками серьезного загрязнения в результате добычи сырья и транспортировки грузов. В этой связи призываем поддержать возобновление деятельности Каспийской экологической программы», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В завершение Алихан Смаилов призвал страны региона активизировать совместные шаги в сфере туризма: принять меры по запуску комбинированных туров, развитию круизного туризма и либерализации визово-миграционных режимов. 

«Правительством Казахстана также ведется работа по созданию на побережье Каспия благоприятного туристского климата. В частности, до 2025 года планируется реализовать 15 инвестиционных проектов на сумму более $360 млн», — отметил он.

Премьер-министр добавил, что ключевым шагом для развития регионального туризма стала подготовка соответствующего соглашения между странами бассейна Каспийского моря. 

«Предлагаем активизировать работу по его скорейшему подписанию», — заключил Алихан Смаилов.

Справочно: Каспийский экономический форум (КЭФ) – крупнейшая площадка для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества стран Каспийского региона, основными из которых являются развитие торгово-экономических связей и транспортно-логистической инфраструктуры. В рамках форума проводятся круглые столы, пленарные заседания, конференции и другие мероприятия. 

Участие во втором КЭФ принимают более 1000 делегатов из стран каспийской «пятерки», а также Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. Делегации возглавляют председатель Правительства России М. Мишустин, премьер-министр Азербайджана А. Асадов, первый вице-президент Ирана М. Мохбер и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Х. Гельдымурадов.

Популярное

Все
Экономическое развитие немыслимо без науки
Указ Президента Республики Казахстан
Стране нужны реальная многопартийность и надсистемный президент
Указ Президента Республики Казахстан
Нехватка пастбищ составляет 547,1 тыс. га в Северо-Казахстанской области
То, что нас объединяет
Национальная премия UMAI
Усилить требования к безопасности
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
На кортах Астаны
Из содержания выступ­лений Президента в регионах можно понять параметры архитектуры Нового Казахстана
Почему надо говорить про единство?
Отворяя древние ворота
Поздравление от Главы государства
Отпечатки степи
Читать подано!
Повелители музыки
Правильный сигнал
WhatsApp запретит пользователям делать скриншоты
Президентские выборы - 2022: кандидатуру Касым-Жомарта Токаева выдвинула партия "AMANAT"
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Напал на гида на Кольсае: вокруг певца Торегали Тореали вновь разгорается скандал (видео)
Избирателей – в списки, кандидатов – в СМИ
Скандал с вакцинацией первоклассников в Актобе – реакция Минздрава
Токаев о фейках и кибератаках: Определенные внешние силы намерены посеять смуту в Казахстане
Девочка, обвинявшая родственников в сексуальном насилии, покончила с собой
Президент Токаев: В мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение
Новые сценарии развития нефтегазовой промышленности обсудили в Алматы профессиональные участники углеводородного рынка
Новую банкноту номиналом 20 тысяч тенге выпустил Нацбанк
Певца Торегали Тореали взяли под стражу
Переработку шерсти по итальянским технологиям запустят в Актобе
Смаилов и Алекперов обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов
Компромисс между художником и властью
Пробки в городе объяснили в ДП Астаны
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Политика , Правительство
Жамаубаев провел совещание по вопросу децентрализации полно…
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Новые экономические реформы в Казахстане обсудил Смаилов с …
Правительство , Экономика
Проблемные вопросы внедрения маркировки товаров обсудили в …
Международное сотрудничество
Фотовыставку артефактов из комплекса Кутлуг-кагана презенто…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]