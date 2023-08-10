Ремонт дорог, улучшение экологии и строительство новых школ: актуальные вопросы Актюбинской области поручил решить Смаилов

Актуальные вопросы социально-экономического развития Актюбинской области обсуждены на совещании в Актобе под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Об основных показателях развития, решении важных проблемных вопросов, а также реализации новых промышленных и социальных проектов рассказал аким области Ералы Тугжанов.

С докладами о ситуации и принимаемых мерах в курируемых отраслях также выступили министр культуры и спорта Асхат Оралов, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, вице-министры индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов, энергетики Алибек Жамауов, национальной экономики Бауыржан Омарбеков, сельского хозяйства Ербол Тасжуреков и здравоохранения Вячеслав Дудник.

Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время в регионе почти 30% автодорог местного и районного значения находятся в неудовлетворительном состоянии. В частности, справедливую критику населения вызывает состояние участка автомобильной дороги республиканского значения Актобе – Карабутак – Улгайсын.

Кроме того, в регионе имеются нерешенные вопросы долевого строительства. Так, из-за отсутствия системного подхода и прогнозирования ситуации ежегодно отдельные районы области оказываются затопленными в паводковый период.

«Вышеперечисленные проблемы требуют принятия оперативных и исчерпывающих мер», – указал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также обратил внимание на ряд нерешенных социальных вопросов. Например, в области более 13 тысяч детей обучаются в 101-й приспособленной школе. Функционируют 5 аварийных школ, 24 саманные и 13 деревянных. Дефицит ученических мест составляет более 17 тысяч. Что касается здравоохранения, то 64 медицинских учреждения находятся в ветхих и приспособленных зданиях.

«Сейчас реализуются нацпроекты «Комфортная школа» и «Модернизации сельского здравоохранения», направленные на решение данных проблемных вопросов. Также привлекаются средства из внебюджетного фонда, созданного за счет средств коррупционеров. В этой связи акимату нужно активизировать работу и обеспечить сдачу новых социальных объектов в установленные сроки», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Как отметил премьер-министр, другим важным аспектом улучшения условий жизни местных жителей является обеспечение стабильной занятостью и увеличение их достатка. Этому в значительной мере будет способствовать актуализированная Программа повышения доходов населения, учитывающая современные реалии.

«В рамках ее реализации особое внимание уделяется созданию рабочих мест в реальном секторе экономики в рамках региональных карт занятости. В первую очередь необходимо сосредоточиться на развитии новых производств. Именно они должны быть нацелены на выпуск востребованной продукции и создание постоянных рабочих мест», – сказал он.

В текущем году в Актюбинской области за счет частных инвестиций планируется завершить 46 проектов на сумму 75 млрд тенге с созданием 1,1 тысячи рабочих мест. На стадии проработки и проектирования находятся еще 58 проектов.

Глава Правительства также отметил, что одним из перспективных направлений для региона является логистика.

«Развитие сети автодорог является одним из ключевых элементов раскрытия транзитного потенциала области. В текущем году будет завершена реконструкция трассы Актобе – Атырау – граница РФ протяженностью 112 км. Планируется средний ремонт 6-ти участков автодорог республиканского значения протяженностью 82 км, в том числе 30 км дороги Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз. Акимату совместно с профильным министерством нужно в кратчайшие сроки завершить работы по начатым проектам», – подчеркнул премьер-министр.

В ходе совещания Алихан Смаилов также остановился на вопросах стабилизации цен на продовольствие за счет насыщения внутреннего рынка отечественными товарами и реализации программы «Ауыл аманаты» по повышению доходов сельчан через льготное микрокредитование.

Подводя итоги, он дал ряд поручений центральным госорганам и акимату области касательно развития окраин города Актобе, строительства жилья для переселения жителей аварийных домов, возведению зданий ветеринарных организаций и так далее.

Напомним, премьер-министр РК Алихан Смаилов находится с рабочей поездкой в Актюбинской области. Ранее он ознакомился с ходом строительства новой нитки магистрального газопровода Бухара – Урал, состоянием автодороги Актобе – Карабутак – Улгайсын, ходом реализации в регионе проекта «Ауыл аманаты», состоянием канализационно-очистных сооружений города Актобе.

Также глава Правительства посетил уникальную обогатительную фабрику по переработке шламов Донского горно-обогатительного комбината АО «ТНК «Казхром» в Хромтауском районе и первый региональный IT-хаб в городе Актобе.