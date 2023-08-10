6 новых IT-хабов планируют открыть в Казахстане до конца года

Правительство, Цифровизация
136
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетил первый региональный IT-хаб в городе Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

В мероприятие приняли участие министр цифрового развития Багдат Мусин, аким Актюбинской области Ералы Тугжанов и представители местного IT-сообщества.

Основная миссия Aqtobe IT Hub – поддержка IT-стартапов, цифровое образование и трансферт технологий, поиск талантов в сфере современных технологий и раскрытие их потенциала, развитие IT-отрасли региона в целом. 

Хаб станет единой экосистемой для участников сферы и площадкой, где будут проводиться отраслевые форумы, бизнес-дебаты, воркшопы, мероприятия с участием венчурных инвесторов, крупного бизнеса и технологических стартапов. 

Резиденты Aqtobe IT Hub будут работать над созданием новых цифровых продуктов и услуг, в том числе направленных на решение проблем города и крупных промышленных компаний. В течение года здесь намерены запустить не менее 150 инкубационных программ и 75 стартап-проектов.

Алихан Смаилов отметил, что для развития сферы цифровых технологий в столице РК был создан международный IT-хаб, где предусмотрены беспрецедентные налоговые преференции и упрощены все административные процедуры.

«Сейчас мы видим результаты. По итогам прошлого года у нас уже более $300 млн экспорта за счет продукции и услуг IT-сферы. В этом году уже $500 млн. Мы ожидаем, что буквально за 2-3 года мы дойдем до $1 млрд. Поэтому важно тиражировать этот опыт. Мы 8 таких центров открыли по Казахстану, включая Актобе. Еще 6 планируется запустить до конца текущего года», – сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что в каждом городе должен быть центр развития IT-отрасли, куда будет притягиваться городская и сельская молодежь, чтобы обучаться и развивать свои способности к цифровым технологиям. 

«Именно они должны стать основой цифровизации нашей экономики в будущем. Без цифровых технологий дальнейшее развитие уже невозможно», – отметил он. 

В Aqtobe IT Hub также состоялась встреча главы Правительства с креативной молодежью региона, в ходе которой были обсуждены тренды рынка интеллектуальной собственности, а также соответствующие меры поддержки молодежных проектов.

Премьер-министр напомнил, что в республике принята Концепция молодежной политики на предстоящие 7 лет, а в законах закреплено понятие «креативная индустрия» и определены виды деятельности, входящие в ее состав.

«По всем этим направлениям мы будем оказывать меры господдержки, чтобы помочь нашей талантливой молодежи развивать свои способности по самым разным направлениям», – сказал Алихан Смаилов.

Напомним, премьер-министр РК Алихан Смаилов находится с рабочей поездкой в Актюбинской области. Ранее он ознакомился с ходом строительства новой нитки магистрального газопровода Бухара – Урал, состоянием автодороги Актобе – Карабутак – Улгайсын, ходом реализации в регионе проекта «Ауыл аманаты» по повышению доходов сельчан, состоянием канализационно-очистных сооружений города Актобе. 

Также глава Правительства посетил уникальную обогатительную фабрику по переработке шламов Донского горно-обогатительного комбината АО «ТНК «Казхром» в Хромтауском районе. 

#IT #регионы #Актюбинская область #Смаилов #премьер-министр #цифровизация #молодежь #рабочая поездка

Популярное

Все
С 2017 года в Кокшетау работает социальный дневной стационар «Круг друзей»
Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море
Каждые выходные на трассе Алматы – Конаев образуются многокилометровые пробки
Где ж ваши «ушки на макушке»?
А бил ли мальчик?
Матч упущенных возможностей
За пафосный проезд разыскивают свадебного водителя туркестанские полицейские
Время особенных людей
Как не наломать дров
Женщина упала в колодец в Усть-Каменогорске
Нам не повезло – Рыбакина высказалась о непростой победе на турнире в Монреале
Инфополе Казахстана не должно превратиться в «фейковую яму»
Деятельность в сфере порноиндустрии транснациональной ОПГ пресекли в РК
Смаилов посетит с рабочей поездкой Актюбинскую область
Попытку незаконного ввоза сигарет в РК на 1,3 млрд тенге расследует АФМ
Касым-Жомарт Токаев: Нельзя испытывать терпение граждан
Путь Абая
Комплексный план развития Степногорска приняло Правительство
Акима Щучинска наказали после скандального прямого эфира
Инвестиции экономике в поддержку
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Первый шаг на пути к «гламурному» туризму сделан в Северо-Казахстанской области: на соснах в местной Имантау-Шалкарской курортной зоне появились… электрические розетки
В Алматинской области снесен очередной производственный объект, сооруженный без разрешения государственных уполномоченных органов
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Антикор ищет волонтеров
Почти 14 млн тенге отсудила жительница Костаная у акима
В Восточном Казахстане суд оштрафовал ряд строительных компаний за незаконное привлечение средств дольщиков
Развитие торговых путей и перспективы сотрудничества обсудил Жумангарин с министром торговли и промышленности Афганистана
До 14 увеличилось количество воспитанников карагандинского интерната, которые попали в больницу с отравлением
Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана
Ребенок разрисовал надгробные плиты на кладбище в Кентау
Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай

Читайте также

Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Абаю Кунанбаеву в…
Смаилов посетил уникальное предприятие по переработке промы…
Оперативно решать экологические проблемы Актобе поручил пре…
Смаилов ознакомился с реализацией проекта "Ауыл аманаты" в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]