6 новых IT-хабов планируют открыть в Казахстане до конца года

В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетил первый региональный IT-хаб в городе Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

В мероприятие приняли участие министр цифрового развития Багдат Мусин, аким Актюбинской области Ералы Тугжанов и представители местного IT-сообщества.

Основная миссия Aqtobe IT Hub – поддержка IT-стартапов, цифровое образование и трансферт технологий, поиск талантов в сфере современных технологий и раскрытие их потенциала, развитие IT-отрасли региона в целом.

Хаб станет единой экосистемой для участников сферы и площадкой, где будут проводиться отраслевые форумы, бизнес-дебаты, воркшопы, мероприятия с участием венчурных инвесторов, крупного бизнеса и технологических стартапов.

Резиденты Aqtobe IT Hub будут работать над созданием новых цифровых продуктов и услуг, в том числе направленных на решение проблем города и крупных промышленных компаний. В течение года здесь намерены запустить не менее 150 инкубационных программ и 75 стартап-проектов.

Алихан Смаилов отметил, что для развития сферы цифровых технологий в столице РК был создан международный IT-хаб, где предусмотрены беспрецедентные налоговые преференции и упрощены все административные процедуры.

«Сейчас мы видим результаты. По итогам прошлого года у нас уже более $300 млн экспорта за счет продукции и услуг IT-сферы. В этом году уже $500 млн. Мы ожидаем, что буквально за 2-3 года мы дойдем до $1 млрд. Поэтому важно тиражировать этот опыт. Мы 8 таких центров открыли по Казахстану, включая Актобе. Еще 6 планируется запустить до конца текущего года», – сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что в каждом городе должен быть центр развития IT-отрасли, куда будет притягиваться городская и сельская молодежь, чтобы обучаться и развивать свои способности к цифровым технологиям.

«Именно они должны стать основой цифровизации нашей экономики в будущем. Без цифровых технологий дальнейшее развитие уже невозможно», – отметил он.

В Aqtobe IT Hub также состоялась встреча главы Правительства с креативной молодежью региона, в ходе которой были обсуждены тренды рынка интеллектуальной собственности, а также соответствующие меры поддержки молодежных проектов.

Премьер-министр напомнил, что в республике принята Концепция молодежной политики на предстоящие 7 лет, а в законах закреплено понятие «креативная индустрия» и определены виды деятельности, входящие в ее состав.

«По всем этим направлениям мы будем оказывать меры господдержки, чтобы помочь нашей талантливой молодежи развивать свои способности по самым разным направлениям», – сказал Алихан Смаилов.

Напомним, премьер-министр РК Алихан Смаилов находится с рабочей поездкой в Актюбинской области. Ранее он ознакомился с ходом строительства новой нитки магистрального газопровода Бухара – Урал, состоянием автодороги Актобе – Карабутак – Улгайсын, ходом реализации в регионе проекта «Ауыл аманаты» по повышению доходов сельчан, состоянием канализационно-очистных сооружений города Актобе.

Также глава Правительства посетил уникальную обогатительную фабрику по переработке шламов Донского горно-обогатительного комбината АО «ТНК «Казхром» в Хромтауском районе.