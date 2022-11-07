Смерть 18-летней артистки цирка расследует полиция

В Сатпаеве нашли тело 18-летней артистки цирка «Шапито». Девушка находилась в городе с гастролями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Обстоятельства смерти неизвестны. В полиции предполагают, что циркачка совершила суицид. Однако те, кто знал ее, не верят в эту версию. Об этом они пишут в Facebook.

По словам знакомых, девушка всегда придерживалась здорового образа жизни, занималась спортом, мечтала выступать в цирке.

Она была выпускницей детского дома. Училась в эстрадно-цирковом училище, летом подписала договор на производственную практику с алматинским цирком «Шапито». На момент трагедии цирк находился на гастролях в Сатпаеве.

«По данному факту отдел полиции Сатпаева начал досудебное расследование по уголовной статье «Доведение до самоубийства». Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет приятно процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Улытауской области.