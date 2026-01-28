Снегоходы и фиктивные документы: МВД раскрыло детали спецопераций в трех регионах Казахстана

Сразу в нескольких регионах страны перекрыли каналы нелегальной миграции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники криминальной полиции в ряде регионов страны провели оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступной деятельности, связанной с незаконной миграцией и незаконным пересечением государственной границы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Было установлено, что фигуранты, в обход законных миграционных процедур, за денежное вознаграждение организовали устойчивые преступные схемы по незаконному перемещению и легализации иностранных граждан.

Так, 22 января в Павлодарской области задержаны граждане Казахстана и стран ближнего зарубежья, которые организовали канал незаконного пересечения государственной границы через территорию нашей страны. Для маскировки маршрутов и обхода официальных пунктов пропуска ими использовались транспортные средства, в том числе снегоход, позволяющий перемещаться по труднодоступной местности вне контроля.

26 января в СКО был задержан гражданин ближнего зарубежья, который, несмотря на ранее принятое решение о выдворении и запрет на въезд, изменил паспортные данные и повторно въехал в Казахстан под чужой фамилией, рассчитывая скрыться от миграционного контроля. В этот же день в Косшы Акмолинской области пресекли деятельность группы лиц, которые путем подделки документов незаконно легализовывали пребывание иностранных граждан, формируя фиктивные основания для их нахождения на территории страны.

В ходе обысковых мероприятий у фигурантов изъяты вещественные доказательства, включая автомобили и снегоход, иностранные паспорта, электронные носители информации, оргтехника, а также большое количество печатей медицинских учреждений, которые использовались для изготовления фиктивных справок и документов, создававших видимость законного пребывания иностранцев в Казахстане. Основные организаторы преступных схем арестованы судом.

«По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям 392 и 394 УК РК. МВД подчеркивает, что обеспечение государственной безопасности и пресечение организованной незаконной миграции остаются безусловным приоритетом и предупреждает граждан РК и иностранных лиц о необходимости строгого соблюдения миграционного законодательства страны», – прокомментировали в правоохранительных органах.

Напомним, в столице полицейские провели ОПМ «Мигрант», направленное на выявление, пресечение и профилактику нарушений миграционного законодательства, а также разъяснение норм действующего законодательства иностранным гражданам и принимающей стороне. 

 

