Контроль за соблюдением миграционного законодательства усилили в Астане

Дана Аменова
специальный корреспондент

В ходе рейдов за один день к ответственности привлекли более 90 нарушителей  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице полицейские проводят ОПМ «Мигрант», направленное на выявление, пресечение и профилактику нарушений миграционного законодательства, а также разъяснение норм действующего законодательства иностранным гражданам и принимающей стороне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД 

В рамках ОПМ проводятся проверки мест возможного незаконного пребывания иностранных граждан – квартир, гостиниц, общежитий, строительных объектов, а также мест массового скопления людей: рынков, зон досуга, привокзальной территории, промышленных зон и других.

По итогам первого дня проведения мероприятия было выявлено 92 нарушения миграционного законодательства, в том числе: нарушения правил пребывания иностранных граждан – 68 фактов; нарушения со стороны физических и юридических лиц, принимающих иностранных граждан – 20 фактов; нарушения, связанные с незаконным привлечением иностранной рабочей силы – 4 факта.

«По решению суда 7 иностранных граждан выдворены за пределы РК, в отношении 17 лиц сокращены сроки временного пребывания. Среди выявленных нарушений привлечен к ответственности иностранный гражданин, нарушивший сроки пребывания, ранее проигнорировавший постановление суда и скрывавшийся от правоохранительных органов. Работа по контролю за соблюдением миграционного законодательства продолжается», – проинформировали в правоохранительных органах.

В полиции также призвали иностранных граждан, работодателей и лиц, предоставляющих жилье, строго соблюдать требования законодательства РК в сфере миграции.

