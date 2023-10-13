Снежные выходные ожидают казахстанцев

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Под влиянием фронтальных разделов в ближайшие трое суток на северо-западе, севере, востоке, в центре, а также в горных районах юго-востока Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, сильные осадки прогнозируются 16 октября в Восточно-Казахстанской области.

На западе и юге республики под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода преимущественно без осадков. По Казахстану прогнозируются туманы и усиление ветра.

На большей части республики днем столбики термометров достигнут отметки 10-20 тепла. Ночью на юге и юго-востоке страны в отдельных районах ожидаются заморозки 1-3 градуса.