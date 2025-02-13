Снижение порога по НДС и «упрощенка» – только для B2C

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Фарид Юмашев

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с представителями бизнеса в Алматы.

фото с сайта Премьер-министра

По сообщению пресс-службы руководителя Правительства, во встрече также приняли участие министр финансов Мади Такиев, вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, председатель правления НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, представители крупного и малого бизнеса, Ассоциации легкой промышленности, туристических компаний и других отраслевых объединений, независимые эксперты.

Снижение порога регистрации по НДС до 15 млн тенге и сужение круга видов дея­тельности в спецрежиме на B2C – основные вопросы, которые подняли на встрече предприниматели. По их мнению, пороги, которые устанавливаются в рамках реформы для регистрации налогоплательщиков, могут стать барьером для дальнейшей работы малого бизнеса и привести к тому, что предприниматели будут вынуждены дробить свои предприятия или скрывать часть деятельности, чтобы уйти от налого­обложения.

– Ежегодно государство теряет около 800 миллиардов тенге подоходного налога от дробления бизнеса в силу высокого порога постановки на учет по НДС. Де-факто у нас средний бизнес есть, а де-юре – нет. Понижение порога постановки на учет по НДС и упрощенный спецрежим только B2C – это не борьба против предпринимательства, а борьба с теневой экономикой. Тот, кто платит налоги, не может добросовестно конкурировать с теми, кто не платит. И без массовой поддержки бизнеса в стремлении к справедливому налогообложению госорганы не смогут полноценно бороться с теневой экономикой, – отметил Азамат Амрин.

Прозвучали ответы и на вопросы по снижению нагрузки на ФОТ. Отмечено, что ранее предложенная реформа в части отмены оплаты социального налога и ОПВР предпринимателями могла состояться при условии повышения ставки НДС до 20%. Тогда у государства были бы доходы для покрытия социальных отчислений вместо работодателя. Но при обсуждаемой в настоящее время ставке НДС в 16% социальные отчисления предлагается оставить без изменений.

Завершая встречу, Серик Жуман­гарин поблагодарил всех участников за конструктивный диалог, отметив, что все предложения будут рассмотрены в рабочих группах в Правительстве перед вынесением проекта налоговой реформы на рассмотрение
Мажилиса Парламента.

#налоги #ставка #НДС #B2C

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