Собственника банка осудили в Астане за мошенничество в особо крупном размере

Суд
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Дана Аменова
Корреспондент

Мужчину приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столичном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор в отношении Т., обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz 

По данным суда, в 2015 году Т, являясь фактическим собственником (крупным акционером) банка АО «D» и руководителем группы компании «А.», в состав которого входят 140 юридических граждан, похитил государственные деньги АО «Н» в сумме свыше 4 млрд тенге.

Эти деньги поступили по программе «Агробизнес-2020» для финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса на условиях возвратности, целевого использования и платности были, но были перечислены на подконтрольные компании в качестве займа по формально заключенным договорам купли-продажи зерна.

Залогом выступали фиктивные зерновые расписки на 76 тыс. тонн, земельные участки общей площадью 16,5 тыс. га.

Из них 14,7 тыс. га были заложены без ведома землепользователей ТОО, то есть жителей СКО.

В 2016 году выплаты по займу прекратились и все права по земельным участкам в полном объеме были переданы в АО «Н».

«Своими действиями подсудимый Т. нарушил право временного возмездного землепользования (аренды) действующих участников (пайщиков) ТОО, в результате чего они были лишены права землепользования на выделенные им государством земельные участки и права получения дивидендов от пользования данными  участками», – говорится в пресс-релизе суда.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, специалиста, заключениями экспертиз и аудитора.

Представители потерпевших 143 пайщиков и ТОО «Ч» просили назначить наказание в виде лишения свободы.

«По приговору суда Т. признан виновным и осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и финансовых организациях сроком на 9 лет», – говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил. 

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