Фото: пресс-служба президента РК

Уважаемые судьи и работники суда!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Для всех, кто связан с отправлением правосудия, нынешний год имеет особое символическое значение. 30 лет назад была принята Конституция Казахстана – прочный фундамент нашей Независимости, соблюдения прав и свобод граждан.

Сильная и независимая судебная система играет ключевую роль в обеспечении верховенства права, утверждении основополагающего принципа «Закон и Порядок». Мы последовательно реализуем системные реформы в этой стратегически важной сфере. Постоянно совершенствуется судопроизводство, оптимизируются управленческие процессы, внедряются передовые цифровые технологии. Уже с 1 июля начнут свою работу три самостоятельных кассационных суда – по уголовным, гражданским и административным делам. Это значительно расширит институциональные возможности граждан и бизнеса для отстаивания своих прав и законных интересов.

Вера людей в справедливость во многом зависит от профессионализма судей, их принципиальности и беспристрастности при рассмотрении любого дела. Это высокая и ответственная миссия, которая требует безупречных юридических знаний, твердой приверженности букве и духу закона.

Выражаю благодарность судейскому корпусу, работникам и ветеранам судов за добросовестный труд и верность призванию.

Уверен, вы внесете важный вклад в построение подлинно Справедливого Казахстана.

Желаю всем здоровья, благополучия и успехов!