Представление Главы государства на рассмотрение Сената внес председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов.

«На рассмотрение Сената внесено представление Главы государства об освобождении от должности судьи Верховного суда Досжана Амира в связи с уходом в отставку. Судья достиг пенсионного возраста, был председателем ряда областных судов. Досжан Сарманкулулы пользуется заслуженным авторитетом в судейском сообществе, является председателем Совета судей Республики Казахстан.

Еще один судья Верховного cуда Нурбаев Герман Каримович постановлением Пленума экономического суда Содружества независимых государств от 10 июня 2025 года избран председателем экономического суда Содружества независимых государств», - пояснил Малахов.