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Отказ был мотивирован отсутствием подтверждающих документов. Согласно Закону «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне», граждане, проживавшие, работавшие или проходившие службу (в том числе срочную) на этих территориях в период проведения подземных ядерных взрывов с 1966 по 1990 годы, признаются пострадавшими от ядерных испытаний. Им выдаются соответствующие удостоверения, подтверждающие право на льготы и компенсации.

Глубоковский районный суд Восточно-Казахстанской области, рассмотрев дело, пришёл к выводу о наличии достаточных доказательств проживания истца в посёлке Белоусовка в течение восьми месяцев 1990 года. Этот регион отнесён к зоне повышенного радиационного риска.

В качестве доказательств были представлены: свидетельство о рождении; записи актов гражданского состояния, подтверждающие проживание матери истца в Белоусовке; справка из детского дома; показания сестры и брата истца о том, что она с рождения и до поступления в детский дом проживала вместе с ними и родителями в указанном посёлке. Суд удовлетворил иск и установил факт проживания истца на территории, подвергшейся воздействию ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, в течение восьми месяцев 1990 года.

Решение не вступило в законную силу.