Сельчанка через суд доказала, что жила в зоне повышенного радиационного риска

Суд
130

Жительница села Глубокое Восточно-Казахстанской области оспорила в суде отказ уполномоченного органа в выдаче удостоверения о проживании в зоне повышенного радиационного риска, сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Отказ был мотивирован отсутствием подтверждающих документов. Согласно Закону «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне», граждане, проживавшие, работавшие или проходившие службу (в том числе срочную) на этих территориях в период проведения подземных ядерных взрывов с 1966 по 1990 годы, признаются пострадавшими от ядерных испытаний. Им выдаются соответствующие удостоверения, подтверждающие право на льготы и компенсации.

Глубоковский районный суд Восточно-Казахстанской области, рассмотрев дело, пришёл к выводу о наличии достаточных доказательств проживания истца в посёлке Белоусовка в течение восьми месяцев 1990 года. Этот регион отнесён к зоне повышенного радиационного риска.

В качестве доказательств были представлены: свидетельство о рождении; записи актов гражданского состояния, подтверждающие проживание матери истца в Белоусовке; справка из детского дома; показания сестры и брата истца о том, что она с рождения и до поступления в детский дом проживала вместе с ними и родителями в указанном посёлке. Суд удовлетворил иск и установил факт проживания истца на территории, подвергшейся воздействию ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, в течение восьми месяцев 1990 года.

Решение не вступило в законную силу.

#суд #ВКО #радиация #сельчанка

Популярное

Все
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Игры по правилам предков
Реформу надо завершить
Гизат Нурдаулетов выступил на XX Встрече секретарей Совбезов стран ШОС
Актюбинцы дали старт марафону «Ардагер өсиеті»
Казахстан возьмет заем у МБРР для «сокращения цифрового неравенства между городом и селом»
Отечественного продовольствия стало больше
Орошаются поля – быть урожаю
Лечить в новых условиях
В Атырау внедряют систему ваучерного финансирования
ВИЭ: развитие идет эволюционно
В центре внимания – молодежь
Сакен Каныбеков возглавил комитет в МСХ РК
Коррупции – нет!
С весны затих фабричный шум
Обуздать силу ветра
Чтоб господдержка не была «фанерной»
Триггеры XXI века
Искал деньги, нашел срок
Постановление
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Закон Республики Казахстан
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
Между уголовным и административным правом
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Минздрав внедряет детский профиль при подготовке врачей
Рынок попал под ковш экскаватора
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Свыше полумиллиона алматинцев посетили ярмарки выходного дня с начала года
Астанчанка лишилась квартиры после звонка лже-сотрудника банка
В Алматы вырос поток иностранных туристов
Первый урожай баклажанов собирают в Туркестанской области
Эти стены хранят вековую историю
Ашимбаев в авторской статье рассказал об ответе Токаева на кризис идентичности в 21 веке
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга

Читайте также

Сенат освободил от должности двух судей Верховного суда РК
Искал деньги, нашел срок
Токаев поздравил судей и работников суда с профессиональным…
Суд потребовал наказать ЧСИ за незаконный арест счетов кост…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]