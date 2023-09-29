Собственную дочь изнасиловал мужчина в СКО

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В Северо-Казахстанской области отец изнасиловал свою дочь. Об этом сообщила пресс-служба ДП региона, передает Kazpravda.kz.

"В производстве следственного управления ДП СКО находилось уголовное дело в отношении 43-летнего гражданина Республики Узбекистан, подозреваемого в совершении ряда уголовных правонарушений по статье 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера". В ходе досудебного расследования установлено, что в январе 2023 года подозреваемый, находясь на территории района Магжана Жумабаева СКО, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с санкции суда в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным полицейских, 19 июня 2023 года производство по уголовному делу окончено и направлено в прокуратуру.

В дальнейшем уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам. Сейчас по уголовному делу проходят судебные заседания.