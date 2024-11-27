Соглашение о начале передачи власти подписали Трамп и Байден

Срок полномочий действующего главы государства Джо Байдена истечет 20 января 2025 года, в тот же день состоится инаугурация нового президента Соединенных Штатов Америки

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По данным издания The Guardian, меморандум оказался урезанной версией того, что обычно подписывается при смене президента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

«Завершив процесс отбора членов своего нового кабинета, избранный президент Трамп вступает в следующую фазу переходного периода своей администрации», — сказала Сюзан Уайлс, которую Трамп назначил главой своего аппарата.

Как она отметила, это позволяет предполагаемым кандидатам в члены кабинета начать подготовку к переходу.

Выборы в США прошли 5 ноября. Дональд Трамп победил на выборах, он получил 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Его соперница — демократка Камала Харрис — набрала 226 голосов. Коллегия выборщиков от штатов должна проголосовать за кандидатов 17 декабря.

Трамп назначил Уайлс главой аппарата 8 ноября, она стала первой женщиной, занявшей эту должность. Она руководила предвыборной кампанией Трампа с 2021 года и была частью его команды во время двух предыдущих президентских гонок.