Сохранивший любовь к людям

Прошло тридцать лет, как не стало аксакала, но хобдинцы по сей день хранят память о нем. Немало добра сделал он землякам, хотя самому пришлось незаслуженно испытать очень много невзгод.

Уассалам Ибраев потомок Байсары Борге. Родился 20 сентября 1906 года в ауле № 13 Котантал. Сейчас трудно воссоздать его жизнь. Но об одном из этапов потомки узнали из документов НКВД. Именно он кардинально повлиял на судьбу тридцатилетнего председателя колхоза имени Кирова.

В 1937-м, узнав о предстоящей реорганизации хозяйства, ради его сохранения Уассалам пешком отправился в райцентр. А шесто­го сентября в три часа ночи за ним пришли чекисты. Семь дней его держали в одиночке. Постоянно избивали, не давали спать, шевелиться. Нужно было все время стоять, и если он падал, обливали водой. На восьмой день на допрос его вызвал прокурор, который потребовал от Уассалама признать себя английским шпионом.

Уже в новейшей истории Казахстана Адельхан получил возможность ознакомиться с делом № 3015, возбужденным по доносу. Его отца признали членом подпольной националистической организации «Алаш Орда». После издевательских допросов, поняв тщетность что-то объяснить, Ибраев дал нужные показания, затем резко выхватил из-под себя табуретку и со всей силой замахнулся на прокурора. Стоявший рядом охранник сначала опешил от неожиданности, а затем прикладом выбил передние зубы арестанту.

На другой день его отправили в Актюбинск. Через три месяца – в Тургай и дальше на восток. Он был осужден на 10 лет. Отбывать срок пришлось в лагере, который находился неподалеку от станции Канск Красноярского края. Сойдя с поезда, арестанты добирались до него пешком колонной, вытянувшейся на несколько километров, в каждом ряду было по шесть человек. Этот путь выдерживали не все. Особенно страдала интеллигенция, непривычная к физическим нагрузкам. Некоторые падали и уже не вставали. А к ногам тех, кто мог передвигаться, время от времени падали картофельные очистки. Так местные, рискуя, пытались подкормить страдальцев. Картина, напоминающая курт для репрессированных в наших степях.

В тайге Уассалам работал на лесоповале. Попал в бригаду, которая сопровождала движение бревен по Енисею. Доходили до Диксона на острове Таймыр, где древесину грузили в поезда или на баржи. В тех местах он научился охотиться на медведя, при удачной охоте можно было запастись медвежатиной до вес­ны. Так заключенные спасались от голода.

Через десять лет, в 1947-м, Уассалам вернулся на родину. Устроился табунщиком в Сарбулаке. Помогал родным. А на следую­щий год его снова вызвали в райцентр. Оттуда арестанта отправили в Актюбинск. Затем долгая поездка на поезде, на барже, снова на поезде. И вот он вновь прибыл в Красноярскую область. На этот раз строить железную дорогу.

В 1950 году условия изменились, и ему позволили поселиться в одном из сел Долгомостовского района. Из дерева сложил себе дом, начал привыкать к этим местам. Но родственники не согласились с таким настроем зрелого мужчины, вновь оказавшегося вдали от родных мест. Решили женить на казашке, которая родила бы ему детей, чтобы продолжить его ветку рода. Подобрали ему хорошую девушку.

Сарсен Тегильбаев жил в ауле Кумсай. У него подрастали две дочки – Бейбит и Нуржамал. В 1941-м его призвали на фронт. В этот тяжелый период и для тыла неожиданно умирает его жена Умсынай. Оставшихся без присмотра девочек забирает родственница по отцовской линии. Она жила в Алипбайсае с дочерью и сыном. Когда умер Бейбит, Нуржамал приблизилась к 16-летию. Шустрая красивая девушка приглянулась родственникам Уассалама, и они засватали ее.

Июль, август прошли в ожидании денег от жениха на дорогу в Сибирь. Как только они пришли, невеста и қайнаға (брат жениха) Бахыт отправились в дальнюю дорогу. Дней через десять они прибыли на железнодорожную станцию Канск. Так в 1952 году впервые встретились, а потом и поженились Нуржамал и Уассалам. Трудолюбивый и сильный, он хорошо зарабатывал. Через год у них родился первенец Адильхан, еще через год – Асылхан, который, к сожалению, вскоре умер от оспы. В память о Сибири сыновьям были даны имена, в которых слышится название реки Кан, на берегу которой они появились на свет.

По словам Нуржамал-әже, она уговорила мужа, готового остаться в Сибири, вернуться на родину, по которой сильно скучала. В конце 1955 года они прибыли в Хобду. Ему, как целиннику, по ссуде выдали дом в Косотколе, дали корову.

А в 1958-м к ним опять явились военные. Уассалам с тяжелым сердцем сдал колхозу отару. Но в райцентре он встретился с человеком, который вел себя вежливо. Это был сын Накипбекова, которому Уассалам помог в 1937 году. Выделил ему землянку и дал два ведра муки. Очень нужен был в ауле грамотный человек. Он предложил юристу стать директором школы. Но приезжий сразу вызвал подозрение органов. Было придумано дело о групповом предательстве, английском шпионе. Так через годы Ибраев узнал, за что отсидел 18 лет...

В последующие годы он пас колхозный скот, добивался успехов, имел хороших учеников в чабанском деле. Вместе с Нуржамал воспитал достойных детей. И они надеются, что, возможно, сейчас, после реабилитации, имя его займет достойное место в летописях родного села и района. По их словам, родителей уважала вся округа, они пользовались большим авторитетом благодаря своей мудрости, справедливости и большому трудолюбию. Они всегда готовы были поддержать родственников, к ним тянулись соседи, односельчане. Они навсегда будут в памяти тех, кто знал их, для кого они стали жизненным ориентиром.