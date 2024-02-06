Так утверждает солдат-полиглот Абзал Жанабай, владеющий шестью языками. Он служит в Шымкенте в механизированной бригаде регионального командования «Юг». Кроме родного, казахского, парень свободно разговаривает на русском, английском, китайском, кыргызском и узбекском языках.

Интерес к чтению, в том числе и зарубежной литературы, изучению традиций разных народов, а заодно и к иностранным языкам у него проявился еще в начальной школе. Мама – учительница русского языка и литературы – открыла сыну увлекательный мир книг, привив усидчивость, прилежание и внимательность. В четвертом классе Абзал намного опередил своих одноклассников в изучении английского языка. Ему легко было запоминать новые слова, произносить фразы и целые предложения. Учителя хвалили ученика, тем самым поощряя его желание продвинуться в изучении иностранного языка.

Вопрос о том, куда пойти учиться, решился сам собой. Абзал выбрал специальность «переводческое дело» и поступил в многопрофильный колледж «Парасат». Там нужно было сразу же выбрать для изучения еще один иностранный язык. Учащийся остановил свой выбор на немецком.

После первого семестра уже сам заинтересовался китайским, решив, что Казахстан граничит с Китаем, и знание языка открывает дополнительные горизонты. Собственно, как и узбекского, учитывая близкое соседство с этой страной. В колледже была возможность практиковать узбекский, общаясь с однокурсниками. Понимание кыргызского языка пришло как-то само по себе, даже не пришлось особых усилий прикладывать для его изучения.

После окончания колледжа, Абзал поступил в один из алматинских вузов, имеющий тесные контакты с Турцией. И сразу же приступил к изучению турецкого. Сделать это для человека, прекрасно знаю­щего казахский язык, оказалось совсем не сложно.

После окончания вуза Абзал отправился служить в армию. Военнослужащий утверж­дает, что возможность изучать иностранные языки у него есть и сейчас. Тут, как и в любом другом деле, главное – желание и упорство. В свободное время он посещает библиотеку, читает литературу на различных языках и учит арабский язык.

– Мой новый друг и однополчанин знает арабский язык, запросто читает и теперь в свободное время дает мне уроки, – рассказывает Абзал Жанабай. – А я учу его английскому. Вот такой у нас обмен происходит. Иногда на занятия остается всего минут двадцать, а иногда и пару часов удается выкроить. Не забываю я и о китайском, стараясь изучить его как можно глубже.

Командование бригады говорит, что усердие Абзала Жанабая в постижении военно-­учетной специальности, стремление к знаниям и постоянному развитию служат примером для его сослуживцев, которым он дает советы по изучению языков и готов поддержать их практическими уроками.