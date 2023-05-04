Солдат вернулся на родину

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Любовь Доброта, Туркестанская область

В парке села Аксукент – центре Сайрамского района – прошла торжественная церемония, посвященная фронтовику Ергашу Претову.

фото пресс-службы райакимата

На Аллее ветеранов выстроился почетный караул, мелодии духового оркестра наполнили парк. Так сайрамцы встречали еще одного солдата, призванного на фронт из Южного Казахстана и вернувшегося на родину спустя 80 лет после окончания Великой Отечественной войны.

Ергаш Претов родился в 1906 году в селе Карамурт. Был призван на фронт Сайрамским районным комиссариатом в 1942-м.

На фронте получил тяжелое ранение в боях на территории Полавского района Ленинградской области. Те места были оккупированы противником еще 8 августа 1941 года и превращены в хорошо укрепленный плацдарм, где шли кровопролитные бои. Близлежащие деревни переходили из рук в руки, пока красноармейцам не удалось окончательно освободить территорию в марте 1943 года.

В тех тяжелых боях Ергаш Претов получил серьезное ранение, от которого скончался в госпитале 10 января 1943 года. Солдат был захоронен в селе Мануйлов Парфинского района Новгородской области.

Его прямые потомки и родственники побывали на могиле фронтовика. Дети, а затем и внуки всегда хотели, чтобы прах их предка покоился в родной земле. Осуществить это помог областной департамент по делам обороны Туркестанской области, оказав помощь в организации доставки останков воина в родной аул.

Перед тем как провести погребение, на Аллее ветеранов села Аксукент состоялась торжественная церемония, посвященная героически погибшему солдату. Память воина почтили минутой молчания. Прочитали Коран. С соб­людением воинских почестей останки Ергаша Претова предали земле в родном селе Карамурт, где он жил до войны и откуда отправился на фронт.

#родина #церемония #солдат #ВОВ #погребение #Туркестанскаяобласть

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