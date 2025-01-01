Соло для собкора

История
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Владимир Рыжков, почетный журналист Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»

Мое появление в «Казахстанской правде» коллеги восприняли по-разному

фото Игоря Бургандинова

«Зачем журналисту, прошедшему школы «Комсомольской правды» и «Правды», опускаться на рес­публиканский уровень?» – пожимали плечами некоторые. Другие видели в моем назначении тайный ход для будущего номенклатурного роста. А друг, известный казахстанский журналист и писатель Юрий Поминов с удивлением спросил по телефону:

– Ты что, решил пройти все «Правды»?

Уважаю людей с юмором. Но дело, конечно, не в газетных брендах. В ту пору в «Казахстанской правде» собрался великолепный ансамбль журналистов. Несмотря на строгие рамки партийной газеты, они умно и ярко поднимали животрепещущие темы. Потому и тираж был соответствующе большой.

Первую скрипку на страницах газеты в ту пору играли собственные корреспонденты. Их имена я назову чуть позже. А прежде хотел бы рассказать о сути ремесла собкора. Он сродни профессиональному многостаночнику. Сегодня ему дают задание побывать на утренней дойке, завтра просят написать рецензию на премьеру балета, а послезавтра срочно требуют в номер «пламенные» строки с металлургического комбината. И попробуй не выполни задание! Мало не покажется.

В свое время профессиональные премудрости мне открыл собкор «Казправды» по Кокчетавской области Николай Александрович Четвергов. Человек талантливый, любящий журналистику, умеющий, как все фронтовики, отстаивать свою позицию. Вставал он обычно с петухами и к обеду успевал написать один, а то и два материала. Затем отправлялся на встречу с героя­ми своих следующих публикаций. И только вечером позволял себе расслабиться.

Четвергов научил меня многому. В первую очередь самодисциплине и, что особенно важно, строить взаимоотношения с местным руководством. Он всегда держал с лидерами региона положенную дистанцию. Зато дружил с коллегами. Не раз помогал мне – собкору республиканской молодежной газеты, выручал не единожды персональным транспортом, оказывал поддержку в сложных конфликтных ситуациях.

Отлаженная собкоровская сеть – это сыгранный оркестр. В меру своего таланта каждый из собкоров ведет свою партию: один – на барабане, другой – на флейте…. Важно, чтобы у этого оркестра был чуткий дирижер.

Именно таким дирижером являлся заведующий корсетью «Казправды» Константин Александрович Ким. Он сам успешно работал собкором в Караганде, где его любили и уважали читатели и коллеги. Константин Александрович сокрушался:

– В редакции некоторые сотрудники ошибочно считали собкоров «лишними ртами»...

Такая позиция обижала Кима. На планерках он неистово боролся за материалы собкоров, постоянно интересовался их бытом в регионах, отстаивал права в редакции.

Мне повезло работать, во-первых, с умными главными редакторами: Григорием Дильдяевым, Анатолием Гурским, Валерием Михайловым, Олегом Червинским, Олегом Квятковским, Александром Тараковым. Некоторые из них были сами в прошлом собкорами. Потому хорошо понимали проблемы профессии. А во-вторых, талантливых собкоров есть за что уважать!

Это были удивительные люди. Собкор по Кзыл-Ординской области Владимир Ли восхищал своей разносторонностью. Удачливый рыбак, охотник, он на все совещания собкоров привозил подарки – вкусно приготовленных фазанов и копченых лещей. Но никто из коллег не знал, что Володя еще был и замечательным поэтом. Я случайно обнаружил его стихи на популярном среди литераторов поэтическом сайте, где известные мастера высоко оценивали его произведения. И даже цитировали. А самые запоминающиеся строки превращались в афоризмы. Например, такие: «…И организм уже не хочет того, что требует душа!»

Павлодарец Сергей Горбунов удивлял всех своей недюжинной работоспособностью. А еще особенным умением дружить, поддержать коллег в нелегкую минуту. Его звонки и по сей день оказываются всегда кстати. На таких, как он, открытых, позитивных людях, и держалось собкоровское братство. Мы делились друг с другом всем: радостями, печалями, краюхой хлеба, последними новостями. А еще Сергей – хороший прозаик, как, впрочем, им был и Валерий Мерцалов, собкор по Северо-Казахстанской области. Замечательным литературным слогом обладал и Валерий Веденко из Костаная.

С большой теплотой вспоминаю всегда элегантного и делового, постоянного лидера подписной кампании Вячеслава Лебедева из Жамбылской области и, конечно, моего близкого, все знающего и все умеющего друга Александра Кузенного. Адрес его корпункта – село Красный Яр Акмолинской области. Александр Сергеевич, единственный собкор-селянин, и сейчас там творит. Иногда мы с ним перезваниваемся.

Особенность нашей профессии еще и в том, что мои коллеги могли совмещать нелегкую круглосуточную журналистскую работу с созданием талантливых произведений.

Хорошая газета не может быть интересной без умного, нежного женского пера. Наши девчонки, как мы их называли тогда, были настоящим украшением собкоровского корпуса и в прямом, и в переносном смысле. Статьи, очерки, репортажи Ольги Коваленко, Любови Доброты, Людмилы Кориной, Веры Галактионовой, Рысты Алибековой, Светланы Абеновой и других высоко оценивались и на планерках, и в откликах читателей газеты.

Крепко связывала региональных собкоров с жизнью редакции никогда не унывающая и дружелюбная Мира Алипинова, один из руководителей офиса. И сейчас она помогла нам восстановить связи друг с другом с помощью созданного ею чата.

Я проработал в «Казахстанской правде» более десятка лет. И это были годы напряженной творческой работы. А когда пришла пора распрощаться с любимой «Казправдой» в связи с переходом в другое издание, встал вопрос: кому передать эстафету? Главный редактор газеты Олег Квятковский принял неожиданное для меня решение: пригласить на должность собкора по Карагандинской области известную в Казахстане журналистку Наталью Рыжкову, к слову, мою супругу. Как говорится, с кем поведешься от того и наберешься. Она проработала в «Казахстанской правде» 10 лет. А наш совместный семейный собкоровский стаж в «Казахстанской правде» – более 20 лет!

#юбилей #газета #Казахстанская Правда #Казправда #105 лет

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