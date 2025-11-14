Были исполнены национальные гимны Казахстана и Узбекистана, а также заслушан рапорт начальника почетного караула, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Главы государств представили друг другу членов официальных делегаций.

Завтра в соответствии с программой визита президенты проведут переговоры. Кроме того, под их председательством состоится Второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл с государственным визитом в Ташкент.