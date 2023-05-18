Состоялась официальная церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай"
126
Пресс-служба президента Казахстана поделилась в Telegram-канале Aqorda видео с официальной церемонии встречи глав государств – участников саммита «Центральная Азия – Китай», передает Kazpravda.kz.
В Лотосовом парке династии Тан состоялась официальная церемония встречи глав государств, принимающих участие в работе саммита «Центральная Азия – Китай».
Основные мероприятия саммита «Центральная Азия – Китай» пройдут завтра.
Напомним, 19 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев, находящийся с государственным визитом в Китайской Народной Республике, примет участие в саммите «Центральная Азия – Китай».