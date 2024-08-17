Сострадание и благородство должны стать правилом страны
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Турысбек Саукетаев, писатель, лауреат Государственной премии РК
За последние годы несколько выдающихся отечественных деятелей в области литературы и искусства были удостоены самого высокого звания нашей страны – «Қазақстанның Еңбек Ері». Это, без сомнения, высшее проявление исключительного уважения в отношении особо талантливых представителей нашей культуры. Если каждый художник по-настоящему дорожит своим творческим трудом, то могут ли быть статус и звание выше этого?..