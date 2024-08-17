Сострадание и благородство должны стать правилом страны

Хотелось бы в этой связи вспомнить о Бибигуль Имангазиной. Это настоящий феномен нашего времени. Как по жизни, так и по заслугам, она является особой и яркой личностью, настоящим примером для подрастающего поколения, даже, можно сказать, Алией Молдагуловой, Маншук Маметовой мирного времени.

Думаю, что нелишним будет сравнить ее жизненный и духовный путь на писательской стезе со знаменитым русским писателем Николаем Островским, написавшим роман «Как закалялась сталь». А роман-трилогию «Невзгоды» Бибигуль Имангазиной невозможно читать без волнения и трепета, ибо в его основе лежит трагичная судьба благородной и красивой женщины, талантливого писателя с высоким духом и деликатной душой, которая в 17 лет, защищая свою честь от хама-насильника, стала инвалидом на всю жизнь.

В своем романе она тонко и проникновенно затрагивает нравственно-этические вопросы нашего общества. Будучи инвалидом, она не только написала яркое произведение, но и всю свою жизнь посвятила делу благотворительности, помогая сирым и таким же инвалидам, как она сама.

Бибигуль Имангазина всей душой и сердцем восприняла боль и страдания матерей-инвалидов и с первых дней независимости страны, без всякого содействия со стороны государства, собрала 217 тыс. матерей-инвалидов, которые остались без опеки государства. В 1992 году она основала республиканское общество «Биби-Ана».

При прямом содействии общества «Биби-Ана» многие матери-инвалиды обрели возможность жить в нормальных условиях, получили квартиры, устроили своих детей в детские сады, дали им высшее образование. Именно благодаря помощи благотворительного фонда «Биби-Ана» более 700 подростков, воспитывающихся матерями-инвалидами, окончили высшие учебные заведения и сегодня успешно работают в различных хозяйственных сферах страны.

В настоящее время фонд «Биби-Ана» работает над проектом строительства центра реабилитации детей-инвалидов в Шалкарском районе Актюбинской области, который будет единственным таким центром в Казахстане. За свой бескорыстный и самоотверженный труд Бибигуль Имангазину в народе стали называть казахской матерью Терезой.

Биби-Ана в 2022 году исполнилось 80 лет. Она построила золотой мост между правительством и простым народом, удостоилась народного признания, при жизни став настоящим героем мирного времени. Она достойна самой высокой оценки.