Состязания стартовали

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Аскар Султан

Делегация сборной Казахстана приняла участие в торжественной церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу (КНР).

фото olympic.kz

Парад открытия прошел на стадионе Олимпийского спортивного центра Ханчжоу. В нем приняли участие делегации из 45 стран Азии. Знаменосцами сборной Казахстана во время шествия спортс­менов стали боксер Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Надежда Дубовицкая.

Организаторы подготовили красочную шоу-программу, состоя­щую из трех частей: «Изя­щество национальных обычаев», «Прилив на реке Цзяньтан», «Идем рука об руку». При этом постановщики решили максимально упростить церемонию, сделав ее эффектной с использованием современных технологий. Так, впервые в Китае на комплексном соревновании были использованы цифровые фейерверки, а огонь Азиады зажгли в совмещенном формате: онлайн и офлайн.

Азиатские игры в Ханчжоу продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В девяти видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Всего на летних континентальных играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.

Состязания в Китае набирают ход. Так, вчера состоялся финал в женском современном пятиборье, где Казахстан представляли четыре спортсменки. Лучшего результата добилась Елена Потапенко, занявшая пятое место. Она также стала обладательницей олимпийской лицензии, которая вручалась пяти лучшим спортсменкам. Людмила Яковлева стала десятой, Анастасия Кочеткова – 16-й, а Кристина Рябова – 18-й. Победу здесь одержала Мингю Жан (Китай).

Вчера же наша национальная команда остановилась буквально в шаге от наград. Это дважды прои­зошло в финале в академической гребле. В женской «двойке» Мария Чернец и Светлана Германович показали четвертый результат. Точно так же выступила и мужская «двойка» – Ярослав Мельников и Тимур Фомичев.

Наши спортсмены преодолели групповой этап командного турнира по настольному теннису и за выход в четвертьфинал сразятся с бронзовыми призерами чемпио­ната Азии 2023 года – сборными Индии (мужчины), Гонконга (женщины). Мужская дружина уступила Китайскому Тайбэю – 1:3, но обыграла Мальдивы – 3:0. Женская сборная вначале уступила Китаю – 0:3, но затем обыграла Макао – 3:0.

Также в Ханчжоу прошла жеребьевка главного турнира по боксу. В борьбу за медали боксеры вступили вчера, а чемпио­ны континентального старта будут выявлены 4 октября. Чемпион мира Сакен Бибосынов (до 51 кг) стартует с поединка против монгола Унуболда Орхонтунгалага, а другая звезда национальной команды Махмуд Сабырхан (до 57 кг) встретится с Ечан Ли из Южной Кореи. Ертуган Зейнуллинов (до 63,5 кг) будет боксировать с Обадой Алкасбехом из Иордании, а Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) вышел во второй раунд без боя. Нурбек Оралбай (до 80 кг) получил в конкуренты этнического казаха из Китая – Токтарбека Танаткана.

В двух самых тяжелых дивизионах Сагындык Тогамбай (до 92 кг) стартует с поединка против Бариахаана Доржа из Монголии, а Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) пропускает первый круг.

#Китай #Ханчжоу #Азиатские игры

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