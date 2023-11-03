Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии

В испанской Валенсии из-за природных пожаров эвакуировали 850 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

Сотни человек эвакуируют в испанском автономном сообществе Валенсия из-за природных пожаров, которые распространяются на фоне сильного ветра, сообщили местные экстренные службы.

Пожар начался около деревни Монтичельво в четверг. Огонь охватил территорию площадью около 2 тысяч гектаров. Более 800 человек были вынуждены покинуть свои дома. В тушении пожара участвуют порядка 200 человек и авиация.

"Помимо 850 человек, которые были эвакуированы вчера вечером и ночью, в муниципалитете Потриес объявлен режим изоляции из-за дыма", - сообщила глава департамента юстиции и внутренних дел Валенсии Элиса Нуньес.

Видео с ее заявлением опубликовано на странице местных экстренных служб в социальной сети X.