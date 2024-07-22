84 млн тенге госпошлин похитили кассиры «Казпочты» в Алматинской области

«Предприимчивые» сотрудники нацкомпании присваивали часть оплаченной госпошлины, предоставляя в миграционную полицию поддельные квитанции
Досудебное расследование по факту хищения средств в особо крупном размере, полученных при принятии оплаты за госуслуги, начал АФМ при координации прокуратуры Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства
Расследование установило, что кассиры «Казпочты» были дислоцированы в отдел по обслуживанию населения Жамбылского района Алматинской области в период с 2021 по 2023 год.
«При предоставлении населению госуслуги по оформлению паспортов и удостоверений личности они присваивали часть оплаченной госпошлины, а в миграционную полицию предоставляли поддельные квитанции с искаженными суммами, что причинило государству ущерб на сумму более 84 млн тенге», – сообщили в АФМ.