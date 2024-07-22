84 млн тенге госпошлин похитили кассиры «Казпочты» в Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Досудебное расследование по факту хищения средств в особо крупном размере, полученных при принятии оплаты за госуслуги, начал АФМ при координации прокуратуры Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства

Расследование установило, что кассиры «Казпочты» были дислоцированы в отдел по обслуживанию населения Жамбылского района Алматинской области в период с 2021 по 2023 год.