Сотрудники с уголовным прошлым работали в школах ВКО

Также установлено, что один из сотрудников, работавших с детьми, состоял на «Д» учете в связи с психиатрическим расстройством, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Восточно-Казахстанской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура района Самар Восточно-Казахстанской области выявила в организациях образования факты нарушения Трудового кодекса. Как выяснилось, в районной школе работали учитель и 2 охранника, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за умышленные уголовные преступления.

– Также установлено, что сотрудник из вспомогательного персонала школы состоял на «Д» учете в связи с психиатрическим расстройством. Мерами прокуратуры с этими работниками расторгнуты трудовые договоры. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, – рассказали в ведомстве.

За допуск к профессиональной деятельности педагога, имеющего ограничения, предусмотренные законодательством, руководитель школы привлечен к адмответственности в виде штрафа в размере 25 МРП.

Ранее сообщалось, что бывший уголовник и психически нездоровый преподавали в школах Кызылорды.