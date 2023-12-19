Бывший уголовник и психически нездоровый преподавали в школах Кызылорды

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Надзорный орган проводит проверку в местных учреждениях среднего образования, на сегодня выявлено свыше 200 нарушений санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности.

Как выяснилось, в отдельных школах не устранены "слепые зоны", имеются неработающие видеокамеры, что препятствует качественному мониторингу ситуации.

Также учащиеся, оставаясь без контроля, на уроках информатики свободно посещали сайты для взрослых и азартных игр.

В 26 школах выявлены случаи трудоустройства педагогов без проведения конкурсов, а также трудоустроены лица, имевшие судимость и состоящие на "Д" учете в медучреждениях.

"К примеру, в одну из школ Кызылорды на работу принят работник, который ранее привлекался к уголовной ответственности за "сводничество", а в другом случае уроки преподает педагог, состоящий на "Д" учете у врача-психиатра. Кроме того, выявлены факты трудоустройства работников по поддельным дипломам, по которым начаты досудебные расследования. Проверки в школах продолжаются", - рассказали в госоргане.

Ранее прокуратура Алматинской области выявила школы, в которых дети посещали порносайты в кабинете информатики.