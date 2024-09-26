Маркировку на пиво и БАДы хотят ввести в ЕАЭС

Экономика
108
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Участники заседания Совета ЕЭК в режиме онлайн одобрили продление сроков переходных положений техрегламента ЕАЭС «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и использованию», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Предложение было инициировано казахстанской стороной, которую на Совете возглавил вице-премьер Серик Жумангарин. Нормы техрегламента, принятого в 2018 году, устанавливали переходный период до 1 января 2025 года на производство и выпуск в обращение природного газа без проведения оценки соответствия и маркировки.

Чтобы привести в соответствие с установленными техрегламентом требованиями природный газ, добываемый ТОО «Тенгизшевройл», предприятию потребуется значительные временные и капиталоемкие вложения. Это обусловлено необходимостью провести существенные модификации действующего заводского оборудования. И эти работы могут проводиться только в период плановых капитальных ремонтов, общая продолжительность которых составляет около 10 лет. В то же время на территории месторождения «Тенгиз» реализуется проект по строительству газосепарационного комплекса мощностью по переработке 9,1 млрд м3 сухого газа. И продукт этого завода будет соответствовать требованиям техрегламента ЕАЭС к безопасности природного газа для транспортировки. 

Соответствующее решение о продлении сроков переходных положений до 2030 года будет принято Коллегией ЕЭК. Это обеспечит бесперебойную деятельность ТШО, имеет большую значимость для экономики и энергетической безопасности страны.  

На заседании Совета ЕЭК  одобрен порядок идентификации товаров электронной торговли, подлежащих возврату. Он предусматривает процедуры нанесения специального штрих-кода на товар или маркировку, благодаря которому будет идентифицирован в информационной системе оператора электронной торговли. Также принято решение по размеру обеспечения, которое  организация, претендующая на статус оператора электронной торговли в таможенном деле, должна внести для включения в реестр операторов – не менее Є500 тыс. Функции оператора электронной торговли – совершать различные таможенные операции, связанные с перевозкой, хранением и декларированием товаров электронной торговли.

«Совет ЕЭК принял решение о вводе маркировки на БАДы, пиво и пивные напитки. Определить дату введения и порядок маркировки государства-члены ЕАЭС должны самостоятельно. 

Как известно, маркировка позволяет потребителю возможность проверить легальность нахождения товара в обороте и получить по нему всю необходимую информацию, государственным органам – возможность получать достоверную информацию о движении товара, что создает условия для сокращения объемов незаконного оборота продукции. Кроме того, повышается уровень сбора налогов и прозрачность рынка», - говорится в пресс-релизе.

#казахстан #ЕЭАС #транспортировка газа

Популярное

Все
Новый взгляд на мир древних кочевников
Майнинг до «зоны» довел
В Костанае сгорели автобусы
На знание казахского – равняйсь!
Вершины рядового Казанцева
В Астане прошел фестиваль парусного спорта
Изобретение сельского школьника может спасать жизни
В Петропавловске с помощью ЭКО родились три сестры
Местная продукция уступает в цене, но не в качестве
Начала работу площадка Astana Media Week 2024
Путь в «темноту» вполне реален
Астанинское дежавю
Грантовое финансирование получили проекты ученых из ВКУ
«Берлинская прививка» для мегаполиса
Хор бабушек-лапушек
Участие граждан – необходимое условие эффективности профилактики правонарушений
Молодо, да не зелено!
Новый цех позволит ТОО «QazTehna» повысить производительность и степень локализации
Кто в автобусе хозяин?
Идеи новаторов помогают людям с инвалидностью
Труба пока не готова
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Глава государства поздравил казахстанцев со 100-летним юбилеем Бердибека Сокпакбаева
Гол казахского форварда признан самым быстрым в истории ЧМ по футзалу
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
В Атырау появится дендрологический парк
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Цены на яйца в РК подскочили самыми заметными темпами за два года
Израиль нанес удар по Бейруту, убит один из руководителей «Хезболлы»
В Астане провели рейд по закрашиванию граффити с рекламой наркотиков
«Пакт во имя будущего» планируется принять на Summit of the Future ООН
Миллион зеленых насаждений высадят в Астане в текущем году
Более 5 тыс. предпринимателей Астаны поддержали экологический субботник
«Таза Қазақстан»: представители столичной интеллигенции приняли участие в экоакции
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақстан»
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Большое путешествие на маленьких авто
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
В Семее завершается строительство IT-колледжа
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента подписал Кошанов
Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Референдум стал актом гражданской справедливости
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
82 золотые медали завоевали казахстанцы на ЧМ по армрестлингу
Строительство АЭС: принято постановление правительства по вопросу республиканского референдума
Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на олимпийском отборе
Преступления против детей не останутся безнаказанными

Читайте также

Новый цех позволит ТОО «QazTehna» повысить производительнос…
Местная продукция уступает в цене, но не в качестве
Alstom: от тягового трансформатора до электровоза
С начала года в ЗКО в собственность государства возвращено …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]