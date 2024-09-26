Маркировку на пиво и БАДы хотят ввести в ЕАЭС

Участники заседания Совета ЕЭК в режиме онлайн одобрили продление сроков переходных положений техрегламента ЕАЭС «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и использованию», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Предложение было инициировано казахстанской стороной, которую на Совете возглавил вице-премьер Серик Жумангарин. Нормы техрегламента, принятого в 2018 году, устанавливали переходный период до 1 января 2025 года на производство и выпуск в обращение природного газа без проведения оценки соответствия и маркировки.

Чтобы привести в соответствие с установленными техрегламентом требованиями природный газ, добываемый ТОО «Тенгизшевройл», предприятию потребуется значительные временные и капиталоемкие вложения. Это обусловлено необходимостью провести существенные модификации действующего заводского оборудования. И эти работы могут проводиться только в период плановых капитальных ремонтов, общая продолжительность которых составляет около 10 лет. В то же время на территории месторождения «Тенгиз» реализуется проект по строительству газосепарационного комплекса мощностью по переработке 9,1 млрд м3 сухого газа. И продукт этого завода будет соответствовать требованиям техрегламента ЕАЭС к безопасности природного газа для транспортировки.

Соответствующее решение о продлении сроков переходных положений до 2030 года будет принято Коллегией ЕЭК. Это обеспечит бесперебойную деятельность ТШО, имеет большую значимость для экономики и энергетической безопасности страны.

На заседании Совета ЕЭК одобрен порядок идентификации товаров электронной торговли, подлежащих возврату. Он предусматривает процедуры нанесения специального штрих-кода на товар или маркировку, благодаря которому будет идентифицирован в информационной системе оператора электронной торговли. Также принято решение по размеру обеспечения, которое организация, претендующая на статус оператора электронной торговли в таможенном деле, должна внести для включения в реестр операторов – не менее Є500 тыс. Функции оператора электронной торговли – совершать различные таможенные операции, связанные с перевозкой, хранением и декларированием товаров электронной торговли.