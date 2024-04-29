Совет матерей Жамбылской области поддержал экологическую акцию

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Айман Аманжолова
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Совет матерей Ассамблеи народа Казахстана также активно участвует в неделе «Өнегелі ұрпақ»

На территории Центра активного долголетия г. Тараз члены совета матерей области, ветераны, представители интеллигенции посадили цветы.

Данное учреждение нацелено на эффективную организацию досуга и поддержания здоровья, создание полноценных возможностей для активных пожилых людей, достигших пенсионного возраста.

«У каждого поколения есть свои человеческие и гражданские обязанности, от которых невозможно отказаться перед страной, перед старшим поколением. Участвуя в сегодняшнем мероприятии, мы выражаем поддержку акции «Таза Қазақстан» от лиц совета матерей области. Отдать дань уважения старшему – задача молодого поколения. В этой связи, сегодня в акции активно приняли участие жамбылские матери и посадили 100 цветов. Сегодняшнее мероприятие станет продолжением такого доброго дела», - сказала председатель совета матерей АНК Эльмира Иниятовна.

Стоит отметить, сегодня около 700 матерей в составе 162 коллегий матерей области, активно участвуют в таких акциях.

#Тараз #уборка #субботник #цветы #обществоматерей

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