Совет матерей Жамбылской области поддержал экологическую акцию

На территории Центра активного долголетия г. Тараз члены совета матерей области, ветераны, представители интеллигенции посадили цветы.

Данное учреждение нацелено на эффективную организацию досуга и поддержания здоровья, создание полноценных возможностей для активных пожилых людей, достигших пенсионного возраста.

«У каждого поколения есть свои человеческие и гражданские обязанности, от которых невозможно отказаться перед страной, перед старшим поколением. Участвуя в сегодняшнем мероприятии, мы выражаем поддержку акции «Таза Қазақстан» от лиц совета матерей области. Отдать дань уважения старшему – задача молодого поколения. В этой связи, сегодня в акции активно приняли участие жамбылские матери и посадили 100 цветов. Сегодняшнее мероприятие станет продолжением такого доброго дела», - сказала председатель совета матерей АНК Эльмира Иниятовна.