Совместную дорожную карту разработают КазНУ и филиал китайского университета

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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В КазНУ имени аль-Фараби прошла международная научно-практическая конференция «Передовые достижения науки» с участием делегации Северо-Западного политехнического университета КНР, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КазНУ.

Фото: kaznu.kz

В мероприятии приняли участие генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй, директор Управления международного сотрудничества Северо-Западного политехнического университета Фули Чжан, декан факультета материаловедения и инженерии Цзиньшань Ли, профессоры Ван Хунцян, Чжэ Лю, Хайян Ню, Сяо Чжан и руководство и профессорско-преподавательский состав КазНУ.

Председатель правления КазНУ им. аль-Фараби – ректор Жансейит Туймебаев рассказал о двусторонних переговорах, состоявшихся в ходе государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику. На официальной встрече были подписаны документы, направленные на углубление сотрудничества между КазНУ и китайскими университетами, а также заключено партнерское соглашение по открытию филиала Северо-Западного политехнического университета.

Также было представлено письмо о намерениях сотрудничества с Пекинским университет нефти, подписаны соглашение о совместном создании с Институтом географии и экологии СУАР Китайско-казахстанской совместной лаборатории технологий дистанционного зондирования и их применения и меморандум о взаимопонимании с Шэньчжэньским университетом.

«Сотрудничество между государствами и открытие филиала технического университета предоставит возможности для развития партнерства, обмена опытом и установления долгосрочных научных связей между участниками. На сегодняшней встрече обсуждались совместная разработка дорожной карты по открытию филиала СГПУ на базе КазНУ, подготовка специалистов по информационным технологиям, внедрение программы двойного диплома, обмен студентами. Также были рассмотрены пути реализации совместных инновационных проектов, открытия лабораторий, развития материаловедческих технологий и инженерных наук», - отметил руководитель учебного заведения Жансеит Туймебаев.

Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй проинформировала, что КазНУ поддерживает тесные связи с 50 высшими учебными заведениями КНР и выразила благодарность за надежное партнерство.

«Я хотела бы поблагодарить вас за постоянную поддержку в деле укрепления сотрудничества в области высшего образования и науки между двумя странами. Создание филиала открывает путь для реализации новых проектов между двумя странами в сфере науки и образования и подготовки квалифицированных кадров в новых формированиях. Северо-Западный политехнический университет расположен в городе Сиань. В вузе, где обучаются более 36 тысяч студентов, имеются образовательные и исследовательские программы по техническим направлениям: аэронавтика, космонавтика, морская техника и др. Северо-Западный политехнический университет входит в Топ 151-200 в международном рейтинге Academic Ranking of World Universities 2023, Топ 501-600 – в рейтинге THE 2023, на 333-м месте – в международном рейтинге U.S.NEWS 2023. Из знаменитого учебного заведения вышли лауреаты Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао и по химии Гарольд Крото Уолтер», – сказала Цзян Вэй.

Работа конференции продолжилась в рамках сессий по компьютерным играм, материаловедению, электронным и коммуникационным технологиям.

В пресс-службе напомнили, что между КазНУ и университетами Китая идет активная академическая мобильность. За 2019-2022 учебные годы 79 обучающихся КазНУ по программам докторантуры, магистратуры, бакалавра обучались по академической мобильности, проходили научные стажировки, принимали участие в летних школах в китайских университетах, а также 37 ППС посетили КНР с целью повышения квалификации и участия в научных конференциях. На сегодня в КазНУ обучаются 401 китайский студент, среди них по государственному образовательному гранту - 168, по договору - 233 студента. В университете функционирует кафедра китаеведения и Институт Конфуция.

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