Совместный труд облагораживает

Под эгидой «Жаңа Қазақстан. Таза табиғат» в масштабном субботнике приняли участие порядка 28 тыс. жителей края. Сама природа поддержала благое начинание жетысусцев: минувшие выходные выдались очень теплыми и солнечными.

Общими усилиями участники экоакции собрали более 2 тыс. тонн мусора, очистив парки, дворы, скверы, тротуары, а также 400 км арычных сетей и прилегающие территории к 1 120 км автодорог. Содействие в уборке им оказывали более трех сотен единиц спецтехники.

Кроме того, в населенных пунктах по всей области высадили 500 саженцев хвойных и 5 956 лиственных деревьев.

В экологической акции приняли участие работники различных организаций, волонтеры, экоактивисты и небезразличные к судьбе родного края жители области, готовые вносить посильный вклад в его улучшение, а не ждать, когда за них это сделают другие. Стоит подчеркнуть, что такие субботники будут проводить до наступления холодов.