"Совминка" официально стала национальным госпиталем

АО "Центральная клиническая больница" преобразовано в РГП на ПХВ "Национальный госпиталь" Медицинского центра Управления делами президента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу УДП.

Фото: sovminka.kz

Согласно подписанному постановлению Правительства Казахстана, уполномоченным органом вновь созданного национального госпиталя определен Медицинский центр Управления делами президента РК.

Отмечается, что реорганизация АО "ЦКБ" – юридическая необходимость для дальнейшего развития больницы. Процедура не несет никаких изменений для пациентов "Совминки" – госпиталь будет находиться в том же здании и по тому же адресу.

"Главной задачей больницы была и остается качественная забота о здоровье пациентов. Структурные изменения не влияют на медицинские процессы, а касаются только организационных вопросов, которые мы уже оперативно налаживаем в тесном взаимодействии с Медицинским центром УДП РК. Хочу подчеркнуть, что "Совминка" была и останется флагманом отечественной медицины в любой юридической форме", – отметил руководитель медучреждения Асхат Бралов.

В этом году медучреждению исполнилось 94 года.