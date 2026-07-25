Инструмент экономической дипломатии
Алибек Тажибаев, директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг»
Ежегодный форум межрегионального сотрудничества, проходящий в эти дни в Омске, – одно из ключевых событий казахстанско-российского сотрудничества. За два десятилетия существования этот формат превратился из преимущественно протокольного мероприятия в один из наиболее устойчивых механизмов практического взаимодействия двух стран. Ведь именно на региональном уровне наблюдается наиболее высокая интенсивность экономических контактов.