Инструмент экономической дипломатии

Статьи,Сотрудничество
Алибек Тажибаев, директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг»

Ежегодный форум межрегио­нального сотрудничества, проходящий в эти дни в Омс­ке, – одно из ключевых событий казахстанско-российского сотрудничества. За два десятилетия существования этот формат превратился из преимущественно протокольного мероприя­тия в один из наи­более устойчивых механизмов практичес­кого взаимодействия двух стран. Ведь именно на региональном уровне наблюдается наиболее высокая интенсивность экономических контактов.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тема форума «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества» отражает одну из тех сфер, где интересы Моск­вы и Астаны практически полностью совпадают. География сама определяет эту повестку: крупнейшая в мире сухопутная граница, тесная производственная кооперация и растущая роль евразийских транспорт­ных маршрутов делают логистику естественной основой двустороннего взаимодействия.

При этом подготовка форума сама стала своеобразным индикатором сложности современной региональной дипломатии. За пос­ледние месяцы сроки его проведения корректировались несколько раз, а окончательные даты были подтверждены лишь незадолго до открытия. Подобная гибкость организационного процесса показывает, насколько изменились условия проведения даже традиционных межгосударственных мероприятий.

Местом проведения мероприятия не случайно вновь выбран Омск, который уже принимал форум в 2003-м и 2019 годах. Регион обладает одной из наиболее развитых инфраструктур приграничного сотрудничества с Казахстаном. Через Омскую область проходят важные транспортные маршруты.

Подготовка к форуму велась при активном участии федеральных и региональных органов власти, что подчеркивает особое значение мероприятия как для самого региона, так и для казахстанско-российских отношений в целом.

Деловая программа мероприятия выглядит максимально прикладной. Помимо вопросов транспортной инфраструктуры и промышленной кооперации, особое место занимает экологическая проблематика, преж­де всего сотрудничество в бассейне Иртыша. Трансграничная река остается важнейшей водной артерией сразу для трех государств: Китая, Казахстана и России.

В последние годы вопросы рационального водопользования, экологии и развития судоходства приобретают все большее значение. Включение темы Иртыша в официальную программу показывает стремление перевести обсуждение в более сис­темную плоскость и искать совместные решения через эксперт­ный и межрегиональный диалог.

Дополнительный вес форуму придает проведение в Омске заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией. В отличие от дек­ларативных документов, решения комиссии имеют прикладной характер и зачастую становятся основой для последующей реализации совместных проектов. Параллельно состоятся заседания деловых советов двух стран, встречи представителей регионов. Намечена организация биржи деловых контактов, предусмотрена молодежная программа.

Особенность казахстанско-российского сотрудничества отражает тот факт, что сегодня именно регионы формируют значительную часть реаль­ной экономической интеграции. Именно поэтому межрегиональные форумы сохраняют свою востребованность даже в условиях высокой международной неопределенности.

Немаловажную роль в развитии таких проектов играет и финансовая инфраструктура. Рост взаимной торговли напрямую зависит от доступности расчетов и устойчивости банковских механизмов. Казахстанский ВТБ-банк обеспечивает проведение расчетов в тенге и рублях для компаний, работающих на казахстанско-российском направлении, что особенно ценно для партнеров в приграничных регионах и участников совместных производственных цепочек.

Главным критерием успешности форума традиционно станет не количество подписанных меморандумов, а последующая реализация достигнутых договоренностей. Прак­тика показывает, что именно исполнение ранее принятых решений определяет эффективность подобных площадок. Поэтому основное внимание по завершению мероприятия будет обращено не столько на новые заявления, сколько на то, какие проекты получат прак­тическое продолжение.

Омский форум станет своеобразной проверкой зрелости казахстанско-российского партнерства. В условиях трансформации мировой логистики, перестройки транспорт­ных цепочек и роста значения евразийских маршрутов именно региональное сотрудничество способно обеспечить устойчивость экономических связей.

#сотрудничество #форум #Омск

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