Верность мечте, сила характера, ответственность перед страной

Есть люди, рядом с именами которых не нужны громкие эпитеты. Достаточно произнести: «Токтар Аубакиров» – и сразу возникают знакомые каж­дому казахстанцу образы бескрайней степи, стремительного силуэта самолета, стартующей с Байконура ракеты. И появляется чувство гордости за страну, которая воспитала человека, сумевшего подняться выше облаков.

Его жизнь стала частью истории Казахстана. А начиналась она в небольшой деревне Каркаралинского района Карагандинской области, где 27 июля 1946 года родился мальчик, которого назвали Токтаром. После двух дочерей семья наконец-то дождалась сына.

Послевоенное детство было суровым. Когда Токтару не было и года, умер отец – кузнец Онгарбай Аубакиров. Мать Камиля одна поднимала детей, с ранних лет приучая сына к труду, ответственности и стойкости. Позже Токтар Онгарбаевич не раз говорил, что именно степь научила его главному: человек не должен жаловаться на ветер – он должен стать сильнее.

Еще школьником он работал помощником комбайнера. Поз­же семья переехала в Темиртау. Днем молодой Токтар трудился токарем на литейно-механичес­ком заводе, а вечером учился в школе рабочей молодежи. Казалось, его судьба ничем не отличается от судеб тысяч сверстников. Но у него была мечта...

Он подолгу провожал взглядом самолеты, исчезающие за горизонтом, и однажды сделал первый шаг навстречу небу, записавшись в аэроклуб ДОСААФ. Сначала были прыжки с парашютом, затем – первые самостоя­тельные полеты. Именно там окончательно определился его жизненный путь.

В 1965 году Токтар Аубакиров поступил в Армавирское высшее военное авиационное училище. После его окончания служил в авиационных частях ПВО, а затем сделал определяющий выбор – стал летчиком-испытателем. Эта профессия всегда считалась одной из самых сложных и опасных. Испытатель первым поднимает в небо новый самолет, проверяя его возможности на пределе. Здесь нельзя полагаться на удачу. Только знания, опыт, хладнокровие и абсолютная ответственность.

После окончания легендарной Школы летчиков-испытателей Токтар Аубакиров пришел в Опытно-конструкторское бюро им. Артема Микояна. За годы работы освоил более 50 типов самолетов, участвовал в испытаниях МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций, выполнял сложнейшие полеты с дозаправкой в воздухе, испытывал новые авиационные системы.

Коллеги характеризовали его как человека немногословного, спокойного и исключительно требовательного к себе. После сложнейших испытаний он никогда не говорил о собственном мужестве. Вместо эмоций тщательно разбирал каждый этап полета, понимая, что именно от его выводов зависит безопасность будущих летчиков.

Особой страницей в его био­графии стала работа над палубной авиацией. 1 ноября 1989 года Токтар Аубакиров первым в стране выполнил взлет истребителя МиГ-29К с трамплина тяжелого авианесущего крейсера «Тбилиси». Для специалистов это был настоящий прорыв, открывший новую страницу отечественной морской авиации.

Годом ранее за мужество и героизм при испытании новой авиационной техники ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Как вспоминают коллеги, высокая награда ничего не изменила в его характере. Токтар Аубакиров по-прежнему приходил на аэродром раньше других, надевал летный комбинезон и шел к самолету, как делал это многие годы.

Однако впереди его ждала главная высота. В 1991 году по решению правительств СССР и Казахской ССР Токтар Аубакиров приступил к занятиям в Центре подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина. Несмотря на огромный летный опыт, космос требовал начать все заново. Каждый день был расписан по минутам: тренировки, медицинские обследования, изучение систем корабля, занятия на тренажерах.

Утром 2 октября 1991 года на Байконуре царила особая тишина. Через несколько часов ракета «Союз ТМ-13» должна была унести в космос экипаж, в составе которого находился первый представитель Казахстана.

Когда начался обратный отсчет, никто не думал о торжест­венности момента. Каждый выполнял свою работу. Через несколько секунд после команды «Пуск!» ракета устремилась в небо, а вместе с ней – мечты миллионов казахстанцев.

Полет продолжался 7 суток 22 часа 12 минут 40 секунд. На борту орбитального комплекса «Мир» Токтар Аубакиров выполнил научную программу вместе с командиром экипажа Александром Волковым и австрийским космонавтом Францем Фибеком.

По космическим меркам это был короткий полет, а по историческим – огромный. Впервые представитель казахского народа работал в космосе. И тысячи мальчишек и девчонок увидели, что путь к звездам начинается не где-то далеко, а здесь, на родной земле.

Сам Токтар Онгарбаевич никогда не называл этот полет подвигом. Для него это была прежде всего работа. Именно так мыслят настоящие профессионалы – люди, которые знают цену ответственности и не привыкли говорить о собственных заслугах.

После возвращения на Землю его служение Родине продолжилось на государственной службе. Он был первым заместителем председателя Государственного комитета по обороне Республики Казахстан, возглавлял Национальное аэрокосмическое агентство, работал советником Президента по вопросам обороны, оборонной промышленности и космоса, избирался депутатом Верховного Совета и Мажилиса Парламента.

Но, пожалуй, главная его заслуга заключается не в занимаемых должностях и не в многочисленных наградах. Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы, летчик-космонавт СССР и Казах­стана, заслуженный летчик-испытатель, доктор технических наук – это страницы большой и славной биографии. Главное – в другом. Токтар Аубакиров доказал, что человек из простой казахской семьи может пройти путь от рабочего до летчика-испытателя мирового уровня, способен достичь самых высоких вершин благодаря труду, знаниям и преданности своему делу.

Сегодня, когда Казахстан уверенно развивает собственную космическую отрасль и воспитывает новое поколение инженеров, летчиков и ученых, имя Токтара Аубакирова остается символом мужества, профессионализма и беззаветного служения Родине.

Прошли десятилетия со дня его исторического полета. Изменился мир, появились новые технологии, новые космические программы. Но есть вещи, которые неподвластны времени: верность мечте, сила характера и ответственность перед своей страной. Наверное, именно в этом и заключается главный смысл жизни Токтара Аубакирова, который на днях отметит свое 80-летие.

Есть люди, после которых остаются книги или открытия. А есть люди, после которых целое поколение начинает верить, что невозможное возможно. Именно таким человеком стал Токтар Онгарбаевич Аубакиров. Он поднялся выше облаков, преодолел земное притяжение и дал нам веру в то, что настоящая высота рождается не в космосе, а в серд­це человека.