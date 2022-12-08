Совсем не зелено, хотя и молодо

Делегатами мероприятия стали юноши и девушки, имеющие личные достижения в области образования, науки, медицины, сельского хозяйства, предпринимательства, искусства и спорта.

Участники форума делились мнениями на тему развития граж­данского общества, молодежной политики, рассказывали о своей работе, пели, танцевали, читали стихи.

Большой успех у публики имели молодые поэты Максат Даулбай и Молдир Айтбай, вокальная группа «АДС».

Интересными были спичи директора местной киностудии «Аслан Films», продюсера Жасулана Алдабергенова, авторов кинопрограммы «Бала Орда» Максата Серикбаева и Сауле Калыбай, а также ученого, автора нескольких проектов, направленных на переработку отходов и улучшение экологии, Нурбола Аппазова.

Выступали и молодые чиновники. Свое слово сказал юному поколению аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

– На поддержку молодежи, составляющей 21% населения регио­на, в текущем году из бюджета выделено порядка 500 миллионов тенге, – сообщили в акимате Кызылординской области. – В результате в нашем регионе реа­лизован ряд важных и востребованных молодежью проектов. Выделено 100 грантов акима области для профессионального обучения детей из социально уязвимых семей, все обладатели грантов получают самые востребованные в стране специальнос­ти. Идет работа по увеличению числа молодежи, занимающейся наукой, финансируются научные проекты юных ученых.

– В общественной и благо­творительной деятельности в масштабах страны активно участвуют молодые волонтеры Кызылординской области, – отметили в акимате. – С их помощью с начала года оказана социальная помощь почти шести с половиной тысячам нуждающихся семей.

В рамках форума победители областного конкурса «Жас ғалым-2022» и ряд юношей и девушек, внесших вклад в развитие молодежной политики, были награждены благодарственными письмами акима области и министра информации и общественного развития РК.

На форуме была вручена и почетная грамота акима области родителям шахматистки Асель Серикбай, 17-кратной чемпионки Казахстана, трехкратной чемпионки мира и трехкратной чемпионки Азии, первой в Кызыл­ординской области защитившей звание гроссмейстера.