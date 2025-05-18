Создана Специальная экономическая зона «Актобе»

Экономика
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Создание СЭЗ в Актюбинской области направлено на привлечение инвестиций, развитие обрабатывающей промышленности и снижение импортозависимости, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Постановлением правительства на базе международного аэропорта имени Алии Молдагуловой создана Специальная экономическая зона «Актобе».

Действовать она будет до конца 2049 года.

Создание СЭЗ в Актюбинской области направлено на привлечение инвестиций, развитие обрабатывающей промышленности и снижение импортозависимости. Реализация проекта позволит создать новые рабочие места, повысить конкурентоспособность отечественных товаров и будет способствовать развитию смежных отраслей экономики.

Основные задачи СЭЗ «Актобе» – стимулирование экономического роста региона, улучшение инвестиционного климата и формирование новых точек промышленного роста.

Территория СЭЗ «Актобе» займет площадь 858 га.

В рамках деятельности СЭЗ «Актобе» планируется развитие 9 ключевых отраслей транспортно-логистического направления и 29 отраслей промышленности. Основной акцент сделан на создание современных производств, внедрение инновационных технологий и привлечение ведущих отечественных и международных компаний.

Участниками СЭЗ «Актобе» могут быть компании из различных секторов экономики, включая местные и международные инвесторы, которые заинтересованы в ведении бизнеса на территории зоны. Важным моментом является создание кластеров, которые позволяют объединить усилия нескольких компаний для разработки совместных проектов и использования общих ресурсов.

В рамках режима СЭЗ «Актобе» для потенциальных инвесторов предусмотрены следующие льготы и преференции: во-первых, освобождение от корпоративного подоходного налога; во-вторых, ставка НДС «0» на товары реализуемые на территорию СЭЗ; во-третьих, освобождение от налогов на землю и имущество, платы за пользование земельным участком. Четвертое освобождение от таможенных пошлин товаров, предназначенных для размещения или использования участниками, пятое привлечение иностранной рабочей силы вне квот и без разрешений; шестое – создание необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктуры в СЭЗ для реализации проектов и предоставление земельного участка в аренду на весь период фукнционирования СЭЗ с последующим приоритетным правом выкупа.

В настоящее время строительство внешних и внутриплощадных инженерных сетей Специальной экономической зоны (СЭЗ) «Актобе» ещё не началось. Работы будут проведены в период 2025-2026 гг. после получения финансирования через республиканский бюджет в размере 16 млрд тенге.

#Актобе #СЭЗ «Актобе» #специальная экономическая зона «Актобе»

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