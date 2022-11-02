Фото: primeminister.kz
Правительство , Экономика

Создание условий для развития бизнеса в Казахстане обсудили Смаилов и глава НПП "Атамекен"

Вопросы снижения административной нагрузки на бизнес и создания условий для запуска и развития новых коммерческих проектов обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбек Баталов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В ходе встречи, прошедшей в преддверии очередного съезда Нацпалаты, Алихан Смаилов отметил, что в настоящее время между Правительством и бизнесом налажен эффективный диалог.

«Сегодня выстроено очень тесное взаимодействие, встречи проводятся буквально на ежедневной основе. Вопрос дальнейшего развития предпринимательства является для нас одним из приоритетных. Мы готовы и дальше проводить эту работу совместно», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, государство уделяет пристальное внимание проблемам, волнующим представителей бизнеса в различных секторах экономики. Так, предметная работа ведется в рамках Совета отечественных предпринимателей, на заседаниях которого уже обсуждены вопросы новой экономической политики на среднесрочный период, развития транспортной, энергетической отраслей и агропромышленного комплекса.

«Есть позитивные примеры решения проблем, но в то же время имеются факты затягивания реализации выработанных решений со стороны госорганов. Эти вопросы будут находиться на моем личном контроле», — отметил Алихан Смаилов.

Глава Правительства поддержал предложение Нацпалаты по усилению экспертизы нормативных правовых актов. В частности, будут инициированы нормы, обязывающие государственный орган-разработчик повторно направлять последнюю версию проекта НПА, затрагивающего интересы бизнеса, в НПП, а в случае отсутствия консенсуса – составлять протокол разногласий, который будет выноситься по концептуальным вопросам для рассмотрения и выработки позиции на уровень премьер-министра.

Ожидается также усиление роли НПП в разработке документов в системе государственного планирования.

Вместе с тем Алихан Смаилов поддержал инициативу по выработке механизма улучшения контроля над реализацией госпрограмм. 

«В рамках этой работы будут сформированы важные целевые индикаторы – KPI для каждой отрасли, которые будут закреплены на уровне Правительства. Достижение этих показателей будем мониторить вместе», — подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, Алихан Смаилов одобрил внедрение аналогичных подходов на уровне регионов с фокусом на малый бизнес, где задействована большая часть населения.

«Мы будем уделять особое внимание поддержке начинающего и малого предпринимательства в рамках региональных программ развития», — добавил он.

В свою очередь Раимбек Баталов отметил высокую эффективность диалоговых площадок, функционирующих на уровне Правительства.

«Мы регулярно выносим на рассмотрение приоритетные и оперативные вопросы, которые имеются в каждом секторе экономики. Для нас это очень важно, это стимулирует бизнес-сообщество консолидироваться. На сегодняшний день уже есть успешные примеры, когда мы объединяем усилия в различных отраслях», — сказал Раимбек Баталов.

Глава президиума проинформировал о начатой трансформации Нацпалаты, сокращении ее зависимости от бюджетных программ и несвойственных функций, вкладе бизнес-сообщества в разработку нового Налогового кодекса и ряда стратегических госпрограмм, а также реализации новых подходов по развитию малого и среднего бизнеса в регионах.

Премьер-министр отметил, что совместно с Нацпалатой проводится масштабная работа по анализу регуляторных актов и требований к бизнесу. На сегодня анализ завершен в 18 сферах из 44, рассмотрен 1 101 НПА, выявлено 6 101 требование (11%), не соответствующее базовым условиям новой регуляторной политики. Госорганы уже приступили к работе по внесению в НПА соответствующих изменений и дополнений.

По его словам, также продолжается работа по автоматизации системы оценки и управления рисками в госконтроле, в результате чего значительно снизится административное давление на законопослушных предпринимателей.

В заключение премьер-министр подчеркнул, что ведущая роль в реализации всех озвученных преобразований отводится бизнесу. В этой связи Правительство совместно с предпринимательским сообществом будет и дальше создавать все необходимые условия для развития экономики страны и повышения благосостояния граждан.

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