Создать единую экосистему знаний

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Сулеймен Каимов, старший научный сотрудник Института механики и машиноведения имени У.А.Джолдасбекова

При повсеместном распространении этого подхода, все системы могут работать как единая экосистема при тесном взаимодействии, решая актуальные вопросы

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

Полностью согласен с мнением президента Касым-Жомарта Токаева, что успех истории человечества достигнут только благодаря знаниям. Тем более в нынешнюю эпоху передовых технологий никакой прогресс не возможен без науки. Как подчеркнул глава государства, за последние годы в сфере науки произошли ощутимые изменения, в частности, существенно выросли объемы и улучшились механизмы финансирования. Работая инженером  в области образования и науки, участвую в различных проектах и знаю об этом не по наслышке.  Появились различные программы, где молодые специалисты могут реализовать свои научные искания. Могу судить об этом на примере Института механики и машиноведения им. У.А Джолдасбекова и на базе многих лабораторий КазНУ им. аль-Фараби и отраслевых университетов,  где заключаются договора с ведущими международными университетами и научными центрами. В целом в стране начата модернизация научных организаций увеличилось количество стажировок в ведущих научных центрах мира. Отрадно, что сфера науки становится  привлекательной для молодежи. Вместе с тем, несмотря на все усилия, как отметил Президент, пока отечественная наука не является двигателем социально- экономического развития страны. Будучи ученым в области инженерии, посетил многие ведущие Международные научные центры в области робототехники и IТ отрасли. Не секрет, что сегодня наши талантливые ученые находят работу за рубежом. По их отзывам, они уезжают из-за того, что их научные интересы легче и быстрее реализуются в контексте  ведущих международных научных центров. 

Учитывая опыт передовых стран, предлагаю правительству обратить внимание на техническое оснащение лабораторий. Для этого предлагаю разработать стандарты оснащения лабораторных баз. Например, начальный уровень знаний в области робототехники требует определённых навыков, которые студенты получают на уровне бакалавриата и соответствующий этим требованиям. Важно также определить ключевые темы и навыки, которые специалисты должны усвоить по завершении бакалавриата и магистратуры. Это поможет создать условия для проведения различных экспериментальных работ в рамках каждого направления. Внедрение таких стандартов и улучшение технического оснащения лабораторий сделают нашу систему образования более современной и конкурентоспособной.

Оснащение современных лабораторий, безусловно, является дорогостоящим процессом. Однако с развитием IТ существует множество технических решений, позволяющих создавать виртуальные лаборатории. Например, используя виртуальные очки, можно работать в 3D-пространстве с каждым компонентом устройства. Это значительно менее затратно для вузов и предоставляет студентам огромный объем информации. Для того, чтобы учебные программы были более адаптированы к производству необходимо активнее привлекать специалистов к созданию учебных программ совместно с преподавателями вузов. Более того, университеты совместно с компаниями могли бы разрабатывать конкретные темы и программы. Такой подход уже применяется в НИИ механики и машиноведения и показал свою эффективность. При повсеместном распространении этого подхода, все системы могут работать как единая экосистема при тесном взаимодействии, решая актуальные вопросы. Когда каждый институт работает как звено одной цепи, поддерживая друг друга, это позволяет создать уникальный депозитарий знаний. Таким образом, ученые при определении темы диссертационной работы смогут понять, какие вопросы уже решены, кем и какие актуальные проблемы существуют в данной области.

#Образование #студент #робототехника

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