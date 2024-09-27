Созерцающий философ Степи

Возвративший историю

Его произведения отличает целостность. И это неудивительно, ведь каждое из них он пестовал как дитя, собирал по крупицам информацию, работал в архивах, встречался с людьми. В Актюбинской области в районе имени Айтеке-би есть сакральное место – комплекс, посвященный Абулхаир-хану, в который входят музей, некрополь, мавзолей и стела. Некрополь носит название «Хан моласы», именно там похоронены Абулхаир-хан и его воины. Долгие годы местонахождение могилы хана было неизвестным, и, возможно, так и осталось бы. Но не случайно говорят, что «Благородный сын встает у начала достойного дела». Большую роль в восстановлении истории сыграл Абиш Кекилбаев.

Собирая материал к своему роману «Уркер», он приезжал сюда, в село Толыбай, встречался с аксакалами, они и показали место захоронения султана. Писатель в свою очередь передал информацию ученым, и это стало поворотным моментом. К слову, работы по идентификации останков длились почти десять лет. Были проведены специальные экспертизы – генетическая, цитологическая и другие. По итогам исследований было установлено, что Абулхаир-хан именно здесь нашел последнее пристанище. В местном музее до сих пор хранится фотография, на которой запечатлен писатель, беседующий с сельчанами возле некрополя.

Неспешно и орнаментально

Именно так специалисты характеризуют стиль Кекилбаева – неспешно-орнаментальный, а характерной чертой его рассказов, повестей и романов считают напевность, песенность, философскую глубину.

Абиш Кекилбаев – философ. Его философия очень проста, без витиеватостей, но при этом очень глубока. Современники, коллеги по писательскому цеху высоко ценили его талант.

«Абиш Кекилбаев – неповторимое явление в духовной и политико-социальной жизни нашего народа. Он – феномен. Он – цельный и глубокий мир. Безусловно, еще не одно поколение будет расти на его произведениях. Он – духовно великая личность», – так писал о нем поэт Темирхан Медетбек.

А немецкий литературовед Эдгар Штайнер подчеркивал, что «...его книги читаются на одном дыхании, читатель как бы погружается в поток повествования, в поэзию Востока».

Как настоящий художник, он не просто мастерски выписывает образы, отображает события, но и пробуждает читателя, тормошит его сознание, будоражит ум и сердце. Истинный мастер слова, он творил в жанре реалистического повествования. Филигранно и тонко, как удается только людям с превосходным художественным вкусом, он умел умещать глубокие и очень содержательные философские мысли в короткие, но емкие фразы.

Его умение красочно и сочно описать любую, даже самую простую вещь настолько очевидно, что пытаться повторить решится не каждый. И все же в 2006 году была экранизирована повесть писателя «Кюйши». В ней впервые появляется термин «манкуртизм». И для того, чтобы понять масштаб таланта Абиша Кекилбаева, достаточно вспомнить, что понятие и слово «манкурт» в литературе впервые использовал именно он. Но в широкий обиход оно вошло поз­же и со страниц книг Чингиза Айтматова.

А в 2018 году режиссер Жанабек Жетируов снял картину «Шынырау» по повести Абиша Кекилбаева «Колодец».

Его герои, будь то колодцекопатель Енсеп или хан Абулхаир, молодая ханша или несчастная девушка, много размышляют о счастье, судьбе, справедливости: «…От одного яда человек бы давно умер. А подкинет ему изредка скупердяйка-судьба каплю меда, вот и держится человек, надеется…»

Его язык яркий, образы очень выпуклые, сюжеты просты, но жизненны. Например, образ Абулхаир-хана в романе «Плеяды – созвездие надежды» лишен штампов. И вопреки ожиданиям правитель предстает перед читателем как человек со своими слабостями, горькими думами, бессильной злобой в минуты отчаяния…

В литературный мир Абиш Кекилбаев ворвался стихотворением с говорящим названием «Властелин слова». К слову, мало кто знает, что литератор в самом начале своего пути писал также и стихи. Одна из первых его книг – «Золотой лучик» – это как раз сборник стихов. Но широкую известность ему принесли его прозаические произведения.

Потом были книги «Клочок тучи», «Степные баллады», «Конец легенды», «Плеяды – созвез­дие надежды», путевые очерки «Журавли. Журавлики», «Мартовский снег», критические статьи.

В «Степных балладах», которые сразу пришлись по душе читателям, автор поднимает глобальные, общечеловеческие и вечные темы добра и зла, миссии человека на Земле, важности памяти, в том числе генетической.

И в каждом его произведении присутствуют мораль, урок для всех нас, его читающих. Так, нап­ример, история надменного бая, не отдававшего дочь никому и устроившего соревнование среди претендентов, поражает и заставляет задуматься. Ведь в итоге дочь досталась нищему полудурку.

Трудная судьба Енсепа, отчаянно мечтавшего стать знаменитым на всю степь колодцекопателем и, в конце концов, получившего то, к чему он стремился, – славу, но ценой своей смерти, да и то весьма сомнительную, напоминает о бренности жизни и вечности души…

Уже в независимом Казахстане увидела свет драматическая героическая поэма Абиша Кекилбаева «Абылай-хан» – первое произведение литературы нового периода.

Он также отлично переводил. На казахском языке благодаря ему заговорили романы Ги де Мопассана «Пьер и Жан», «Жизнь», повесть Чингиза Айт­матова «Ранние журавли». Переводил роман-эпопею «Война и мир» Льва Толстого, произведения Ивана Бунина. В его переводе в репертуар театров республики включены пьесы «Король Лир», «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира, «Принцесса Турандот» Карло Гоцци, «В ночь лунного затмения» Мустая Карима, «Дон Жуан, или Любовь к геомет­рии» Макса Фриша, «Привидение» Генрика Ибсена, «Сегодня праздник» Алфонсо Вальехо.

Творчество Абиша Кекилбаева разнообразно и многопланово. О чем бы он ни писал, он всегда поднимал важные вопросы. А его прозу отличали эпичность повествования, глубокий психологизм, мастерское владение словом. Произведения писателя, как правило, не дают готовых ответов, их герои, а вместе с ними и читатели ищут и находят ответы сами. Они живут в мире, где происходит вечная борьба между добром и злом, отчаянием и надеждой. Они чувствуют и понимают, когда настает пора твердых решений.

Яркие образы, стиль писателя запоминаются и притягивают глубиной и психологизмом, обращенностью к каждому из нас.

Учитель словесности

По образованию Абиш Кекилбаев филолог, окончив факультет филологии КазГУ им. С. Кирова, он работал учителем казахского языка.

И вполне закономерно, что накануне обретения независимос­ти Казахстана Абиш Кекилбаев принимал непосредственное участие в решении проблем, связанных с казахским языком, ономастикой, национальной историей, социально-культурными вопросами и международными отношениями. Он не мог оставаться в стороне.

Но Кекилбаев прежде всего писатель. Мудрый, авторитетный, преданный народным истокам. Абиш Кекилбаев был одним из тех редких людей, которым удается соединять в себе практически полярные качества. Так, он много лет отдал госслужбе, которая, как известно, осуществляется в строгих рамках законности и уставов.

И в это же время он продолжал заниматься творчеством, уединяясь в своих мыслях, поднимался на высоты литературных олимпов, завоевывая сердца читателей по всему миру.

Много лет он заведовал сектором художественной литературы Отдела культуры ЦК Компартии Казахстана, был заместителем министра культуры Казахской ССР. Говоря об этом периоде его жизни, невозможно не отметить его вклад в развитие культуры: строительство Центрального государственного музея, Цент­рального концертного зала и других объектов культуры, обогативших духовную жизнь и архитектурный облик Алматы.

Не жалел он сил и времени для работы с молодыми, был наставником и учителем для многих начинающих писателей, позже ставших известными авторами.

Кроме этого, дважды был избран членом правления Союза писателей СССР, представлял страну в Международном комитете афро-азиатских писателей, был членом жюри международной премии писателей «Лотос», членом правления центральных книжных издательств «Художественная литература» и «Дружба народов».

И конечно, нельзя не сказать о том, что именно благодаря не­устанному труду, академическим знаниям Абиша Кекилбаева Казахстан на весь мир заявил о своих древнеисторических памятниках – это Туркестан, Сайрам, Отрар, Тараз, Мангистау, Шубартау, Айыртау. Литератор, председательствуя в президиуме Центрального совета Казахского общества охраны памятников истории и культуры и заведуя отделом межнациональных отношений ЦК Компартии Казахстана, приложил для этого немало усилий.

Труд писателя оправдался, памятники были включены в маршрут экспедиции «Шелковый путь», организованный при поддержке ЮНЕСКО.

В разные годы он также избирался депутатом Мажилиса, Сената, принимал участие в разработке Закона РК «О печати» и других, возглавлял газету «Егемен Қазақстан».

В сердце навсегда

По данным Национальной академической библиотеки, большим интересом пользуются исторические романы Абиша Кекилбаева, основанные на фольклорно-мифологических сюжетах: «Бір уыс топырақ», «Баллады забытых лет», «Дала балладалары», «Степные легенды», «Конец легенды», «Ұйқыдағы арудың оянуы», «Всполохи», «Махаббат мұнарасы». И это понятно, сейчас в обществе высокий запрос на все, что касается истории, традиций.

Неподдельный интерес вызывают произведения Абиша Кекилбаева на героическую тему: «Үркер», «Елең-Алаң», «Хатынгольская баллада» и полюбившаяся всем историко-публицис­тическая драма «Абылай-хан».

К слову, в НАБ есть зал Абиша Кекилбаева, где собрана богатая коллекция произведений писателя – 2 078 экземпляров книг, из них 17 изданий на электронных носителях, 1 544 отдельных издания (62 наименования), многотомные издания представлены в количестве 534 экземпляров. В фонде читального зала Абиша Кекилбаева также представлена литература, отобранная из фонда согласно каталогу личной биб­лиотеки Абиша Кекилбаевича: это уникальные книги по истории человечества, книги о великих личностях планеты, издания по истории культуры и искусства, богатая подборка мировой художественной литературы, книги писателей и поэтов Казахстана, альбомы, атласы, альманахи по географии и истории Казахстана и его малой родины – Мангистау и еще очень много интересных изданий.

С особым пиететом относятся к творчеству писателя на его родине – в Мангистауской области, здесь проводится огромная работа для сохранения и популяризации его наследия. К примеру, в регионе открыты порядка 50 кабинетов по изучению литературного нас­ледия Абиша Кекилбаева.

А в Атырауском государственном университете действует Научно-исследовательский центр для подготовки студентов, обучающихся на кафедре казахского языка и литературы по специальностям «преподаватель казахского языка и литературы», «филология», к научной работе по литературоведению. Молодежь изучает творчество Абиша Кекилбаева и дает свою научную оценку его поэтическим и прозаическим произведениям. Будущие учителя словесности пробуют определить идейно-тематический состав стихов, поэм, рассказов, романов и повестей, а также богатство языковых средств выражения.

В целом в Казахстане издано 66 книг Абиша Кекилбаева, из них на казахском языке 31 книга, на двух языках (казахском – английском) одна книга, остальные на разных языках мира: на русском языке – 12 книг, на немецком – 8, на английском – 4, венгерском – 2, на турецком – 2 и по одной книге вышли на болгарском, эстонском, французском, испанском, персидском, гречес­ком, украинском, монгольском языках. Всего на 13 языках.

Были выпущены многотомные издания Абиша Кекилбаева: двухтомники, 12-томное издание, 5-томник и 6-томник на русском языке, пятитомное издание «Сыр-десте» и самое крупное 20-томное издание на казахском языке в 2010 году.