Спасатели получили новую технику

Паводки
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Парк техники Восточно-Казахстанской областной службы по чрезвычайным ситуациям пополнили новые пожарные машины, аварийно-спасательные автомобили высокой проходимости, а также водный транспорт – всего 65 единиц.

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Как отметил принявший участие в церемонии вручения ключей глава МЧС Чингис Аринов, это крупнейшее обновление подвижного состава, призванное помочь пожарным и спасателям оперативнее реагировать на нештатные ситуации.

В Усть-Каменогорске глава ведомства ознакомился с успешным проектом применения цифровых технологий. Действующая информационная система аккумулирует данные по четырем сегментам: паводкоопасные населенные пункты, показания гидропостов, плановые инженерно-технические работы на гидротехнических сооружениях, противопаводковые мероприятия. По словам специалистов, такая база позволяет понять, какие территории находятся в зоне риска и какие требуются превентивные меры, например очистка каналов и мостов. Сейчас ученые помогают дополнить систему сегментом данных по уровню воды в реках, чтобы заранее прогнозировать критические подъемы и точечно планировать берегоукрепительные работы.

Министр лично смог оценить паводковую обстановку в регионе, осмотрев с борта вертолета Глубоковский, Шемонаихинский районы, а также отдаленный район Маркаколь. В горах по-прежнему много снега, и в целом 70% территории области еще находятся под снежным покровом. Вместе с тем продолжается вскрытие рек. Казгидромет выдал грозное предупреждение об ожидаемом подъеме воды на фоне заметного потепления, дождливой погоды, возможных ледовых заторов, талых и склоновых стоков, боковой приточности.

– В настоящее время гидрометеорологическая обстановка стабильная, ведется круглосуточный мониторинг, – отметил Чингис Аринов. – Все силы и средства находятся в готовности. Новая техника поможет вовремя прийти на помощь.

#ВКО #спасатели #МЧС #техника

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