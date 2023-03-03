Спасибо от целого города

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Екатерина Бескорсая, Павлодарская область

Награды от руководства страны и области получили экибастузцы, которые спасали город после техногенной аварии на теплосетях и ТЭЦ.

В День благодарности с главной сцены города в центре «Кайнар» звучали слова признательности в адрес специалистов, которые в эту зиму напряженно работают в Экибастузе. А в период ЧС они и вовсе трудились без сна и отдыха.

Благодарственными письмами Президента Республики Казахстан отмечены 27 работников ремонтных бригад, волонтеры. Медали «Ерен еңбегі үшін» удостоились 19 слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков, сантехников. В их числе – сантехник ИП «Зуев» Владимир Кузнецов. Он был одним из тех, кто, не жалея себя, возвращал тепло в дома, работал сутками без сна, консультировал коллег.

– С первых дней ЧС я работал на улицах Машхура Жусупа и Сатпаева, помогал в зависимости от ситуации. За время ЧС многие жители сплотились и стали дружнее, и это помогло нам выстоять, хотя было очень непросто, – отметил Владимир. – Как не спал поч­ти девять дней и ночей, не хочу даже вспоминать. Отогревали и запускали без остановки. Домой возвращался под утро весь мокрый. Пока шел, одежда на мне застывала. Получалось поспать не более часа в сутки, организм не успевал восстанавливаться.

Тем не менее Владимир Кузнецов не считает, что совершал подвиг: тогда нужно было действовать только так, только помогать.

Согласен с ним и электрогазосварщик ГРЭС-1 Данияр Алькенов, тоже обладатель «Ерен еңбегі үшін», – горожане были едины, как никогда прежде.

– С первых дней техногенной аварии и в ходе ее ликвидации наши бригады круглосуточно восстанавливали теп­ло в многоэтажных домах. Протапливали трубы в подвалах промерзших зданий, восстанавливали водоснабжение и канализацию. В результате сплоченной работы всех и каждого удалось обогреть пострадавшие дома, – говорит Данияр.

Самоотверженно трудились не только рабочие специалисты. В дни ЧС, когда многие горожане остались без тепла и света, экибастузцев ждали в гостиничном комплексе «Савой». Здесь всегда могли получить горячий обед ликвидаторы аварии, а также пожилые и дети. В среднем за день в «Савое» бесплатно завтракали, обедали и ужинали до 500 человек. Кроме того, коллектив комплекса передавал еду для ремонтников, работавших на улице. Вклад директора комплекса Шаттык Суйнишевой отметили нагрудным знаком «Облыс алдында сіңірген еңбегі».

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