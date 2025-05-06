Спектр важнейших услуг

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Галымжан Саби

Депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету провели круглый стол на тему «Выработка новых подходов по регулированию банковской деятельности в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». В мероприятии приняли участие депутаты Сената, руководство Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, Национального банка, Совета ассоциации финансистов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил в своем вступительном слове председатель Комитета по финансам и бюджету Султанбек Макежанов, в стране основными институтами финансирования экономики являются банки. Если в странах с развитой рыночной экономикой широко используются различные источники финансирования бизнеса, такие как рынок ценных бумаг, венчурное финансирование, то у нас они еще не получили широкого распространения. По этой причине основным источником финансов являются банковские кредиты. Банки также участвуют в реализации государственных программ, вносят вклад в финансирование государственных инициатив, являются активными участниками рынка ценных бумаг, в том числе работают с государственными ценными бумагами.

– Таким образом, банки второго уровня выполняют широкий спектр важнейших услуг, способствующих развитию экономики и финансовой стабильности, – отметил депутат.

В течение многих лет после обретения независимости банковская система Казахстана признавалась самой передовой на постсоветском пространстве. Однако сейчас ситуация изменилась, считают участники встречи. Сегодня возникают вопросы по кредитованию бизнеса, росту доли потребительских кредитов. Существуют также проблемы киберпреступности в банковской сфере.

– В этой связи возникает необходимость реформирования банковской системы. Об этом Президент сказал в своем Послании, – напомнил Султанбек Макежанов.

Участники круглого стола выразили свою точку зрения относительно обсуждаемой проблемы. По словам организаторов, все высказанные предложения будут учтены и использованы при подготовке новых законопроектов, сообщила пресс-служба Сената Парламента.

#Сенат #круглый стол

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