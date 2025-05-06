Спектр важнейших услуг
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Галымжан Саби
Депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету провели круглый стол на тему «Выработка новых подходов по регулированию банковской деятельности в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». В мероприятии приняли участие депутаты Сената, руководство Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, Национального банка, Совета ассоциации финансистов.