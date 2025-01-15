Спецслужбы США опасаются терактов в ходе инаугурации Трампа

Как сообщает Politico со ссылкой на специальный отчет ФБР, церемония инаугурация Трампа может стать мишенью для экстремистов

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Инаугурация избранного американского лидера Дональда Трампа, которая состоится 20 января, может стать мишенью для террористов и экстремистов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

«Иностранные террористы, внутренние экстремисты и волки-одиночки могут дать ложные сигналы о заложенной бомбе, предпринять ложные вызовы, осуществить полеты беспилотников или протаранить толпу при помощи транспортного средства», — говорится в статье.

По данным издания, представители органов правопорядка выразили опасения, что экстремисты могут предпринять попытку не допустить официального вступления Трампа на пост президента страны. Помимо этого, в отчете ФБР указывается, что угрозу представляют иранские структуры, которые могут быть потенциально причастны к терактам.

До этого стало известно, что бывшая первая леди США Мишель Обама пропустит инаугурацию Трампа, тем самым нарушив давнюю традицию, согласно которой в мероприятии участвуют все бывшие главы государств и их супруги.

Инаугурация избранного главы государства пройдет 20 января.

Ранее сообщалось, что три самых богатых человека в мире посетят инаугурацию Трампа - руководитель SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и глава Meta Марк Цукерберг.