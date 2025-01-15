Спецслужбы США опасаются терактов в ходе инаугурации Трампа

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Как сообщает Politico со ссылкой на специальный отчет ФБР, церемония инаугурация Трампа может стать мишенью для экстремистов

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Инаугурация избранного американского лидера Дональда Трампа, которая состоится 20 января, может стать мишенью для террористов и экстремистов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

«Иностранные террористы, внутренние экстремисты и волки-одиночки могут дать ложные сигналы о заложенной бомбе, предпринять ложные вызовы, осуществить полеты беспилотников или протаранить толпу при помощи транспортного средства», — говорится в статье.

По данным издания, представители органов правопорядка выразили опасения, что экстремисты могут предпринять попытку не допустить официального вступления Трампа на пост президента страны. Помимо этого, в отчете ФБР указывается, что угрозу представляют иранские структуры, которые могут быть потенциально причастны к терактам. 

До этого стало известно, что бывшая первая леди США Мишель Обама пропустит инаугурацию Трампа, тем самым нарушив давнюю традицию, согласно которой в мероприятии участвуют все бывшие главы государств и их супруги.

Инаугурация избранного главы государства пройдет 20 января.

Ранее сообщалось, что три самых богатых человека в мире посетят инаугурацию Трампа - руководитель SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и глава Meta Марк Цукерберг. 

#США #Трамп #инаугурация #спецслужбы

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