Спикер Сената: Казахстан активно продвигает межрелигиозный диалог на международном уровне

Сенат
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Спикер Сената Парламента, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев выступил на Глобальной конференции Организации Объединенных Наций, посвященной вопросам охраны религиозных объектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат

В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что сакральные религиозные объекты представляют собой важное духовное и историко-культурное наследие, необходимое для понимания менталитета, этики и истории человечества. Они способствуют сохранению особого национального и цивилизационного кода. Поэтому на фоне современных вызовов, по мнению Маулена Ашимбаева, повестка Глобального форума, который проходит по инициативе Альянса цивилизаций ООН и правительства Португалии, приобретает особую актуальность.

В частности, речь шла о резолюции ООН, осуждающей осквернение религиозных символов, соавтором которой вместе с другими 47 странами-членами ООН выступил и Казахстан в 2023 году. В документе говорится о неприемлемости любых форм насильственных действий против людей на основе их религии или убеждений, а также актов против религиозных символов, священных книг, культурных центров и мест поклонения.

«Очень важно беречь и сохранить то бесценное наследие, которое мы сегодня имеем для будущих поколений. В этом контексте сегодняшняя конференция - серьезный шаг в достижении этой глобальной цели. Казахстан решительно поддерживает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о содействии межконфессиональному диалогу, осуждению осквернения религиозных символов и план действий ООН по охране религиозных объектов 2023 года. Наша страна активно участвовала в разработке этих важных документов ООН. Мы твердо убеждены в том, что международное сообщество должно следовать принципам, изложенным в этих документах. Это особо подчеркивает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев», - сказал Маулен Ашимбаев.

Обращаясь к участникам Глобального форума, он подчеркнул важность консолидации усилий правительств, гражданского общества, религиозных лидеров и мирового сообщества, а также комплексного подхода в преодолении современных вызовов и для налаживания диалога между народами, культурами и религиями для всего человечества, включая региональные конфликты, религиозные распри и межэтническую рознь, духовную деградацию, провоцирующую осквернение религиозных объектов.

«Наряду с актами экстремизма межрелигиозная напряженность часто возникает из-за предрассудков и отсутствия диалога. Эти факторы подпитывают потенциальные конфликты. Однако глобальные диалоги, подобные этой конференции, могут способствовать взаимопониманию и доверию. Серьезной проблемой остается нехватка финансовых средств для реставрации поврежденных религиозных объектов, поскольку эти процедуры часто являются дорогостоящими и технически сложными. В этой связи международная финансовая поддержка особенно важна. Мы также считаем, что государствам следует более тесно сотрудничать друг с ЮНЕСКО, Контртеррористическим управлением ООН и другими организациями в разработке превентивных мер», - обозначил свое видение дальнейшей совместной работы руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Маулен Ашимбаев также ознакомил участников Конференции с проводимой Казахстаном политикой по продвижению духовной дипломатии, сохранению межконфессионального мира и единства в стране, защите религиозных объектов и с законотворческой деятельностью парламента в этом направлении.

«В Казахстане проживают более 100 этнических групп и около 4 000 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий. В стране также насчитывается около 4 000 религиозных сооружений, включая мечети, православные, католические и протестантские церкви, синагоги, Молитвенные дома бахаи и кришнаитов, а также Буддийские храмы. Мы ценим это разнообразие и постоянно совершенствуем нашу правовую базу для защиты религиозных объектов. Вместе с тем Казахстан активно продвигает межрелигиозный диалог на международном уровне через проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который в 2025 году пройдет по теме «Диалог религий: синергия во имя будущего» и будет способствовать дальнейшему укреплению межрелигиозной толерантности и взаимопонимания», - резюмировал Маулен Ашимбаев.

#Сенат #Ашимбаев

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