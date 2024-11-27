Спикер Сената: Казахстан активно продвигает межрелигиозный диалог на международном уровне

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В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что сакральные религиозные объекты представляют собой важное духовное и историко-культурное наследие, необходимое для понимания менталитета, этики и истории человечества. Они способствуют сохранению особого национального и цивилизационного кода. Поэтому на фоне современных вызовов, по мнению Маулена Ашимбаева, повестка Глобального форума, который проходит по инициативе Альянса цивилизаций ООН и правительства Португалии, приобретает особую актуальность.

В частности, речь шла о резолюции ООН, осуждающей осквернение религиозных символов, соавтором которой вместе с другими 47 странами-членами ООН выступил и Казахстан в 2023 году. В документе говорится о неприемлемости любых форм насильственных действий против людей на основе их религии или убеждений, а также актов против религиозных символов, священных книг, культурных центров и мест поклонения.

«Очень важно беречь и сохранить то бесценное наследие, которое мы сегодня имеем для будущих поколений. В этом контексте сегодняшняя конференция - серьезный шаг в достижении этой глобальной цели. Казахстан решительно поддерживает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о содействии межконфессиональному диалогу, осуждению осквернения религиозных символов и план действий ООН по охране религиозных объектов 2023 года. Наша страна активно участвовала в разработке этих важных документов ООН. Мы твердо убеждены в том, что международное сообщество должно следовать принципам, изложенным в этих документах. Это особо подчеркивает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев», - сказал Маулен Ашимбаев.

Обращаясь к участникам Глобального форума, он подчеркнул важность консолидации усилий правительств, гражданского общества, религиозных лидеров и мирового сообщества, а также комплексного подхода в преодолении современных вызовов и для налаживания диалога между народами, культурами и религиями для всего человечества, включая региональные конфликты, религиозные распри и межэтническую рознь, духовную деградацию, провоцирующую осквернение религиозных объектов.

«Наряду с актами экстремизма межрелигиозная напряженность часто возникает из-за предрассудков и отсутствия диалога. Эти факторы подпитывают потенциальные конфликты. Однако глобальные диалоги, подобные этой конференции, могут способствовать взаимопониманию и доверию. Серьезной проблемой остается нехватка финансовых средств для реставрации поврежденных религиозных объектов, поскольку эти процедуры часто являются дорогостоящими и технически сложными. В этой связи международная финансовая поддержка особенно важна. Мы также считаем, что государствам следует более тесно сотрудничать друг с ЮНЕСКО, Контртеррористическим управлением ООН и другими организациями в разработке превентивных мер», - обозначил свое видение дальнейшей совместной работы руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Маулен Ашимбаев также ознакомил участников Конференции с проводимой Казахстаном политикой по продвижению духовной дипломатии, сохранению межконфессионального мира и единства в стране, защите религиозных объектов и с законотворческой деятельностью парламента в этом направлении.