Говорить о том, что в стране все благополучно, когда приток инвестиций в минусовой зоне, а государственные органы отпугивают инвесторов бюрократией – неуместно. Об этом спикер Сената сказал в ходе заседания Палаты Парламента, сообщает Kazpravda.kz

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Для решения данной проблемы, а также привлечения в Казахстан зарубежных инвесторов, прежде всего, по мнению Маулена Ашимбаева, необходимо выстроить правильную работу по сопровождению иностранных инвесторов. Пока же эта сфера держится только на имидже страны.

«Соглашусь, что рейтинги очень хорошие у страны. Очень многое делает Глава государства. На каждой своей международной встрече Президент страны Касым-Жомарт Токаев поднимает вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством с другими странами, с привлечением инвестиций. Благодаря этому в целом большая работа продвигается. Однако говорить, что все благополучно, будет не совсем верным», – сказал он в своем выступлении.

Как отметил Маулен Ашимбаев, наряду с уменьшением чистого притока инвестиций в целом тревогу вызывает и дефицит инвестиций в конкретный обрабатывающий сектор.

«Вы сами знаете, что чистый приток инвестиций впервые с 2013 года в минусовой зоне, что тоже достаточно тревожный показатель. И, во-вторых, мы видим, по прошлому году в 2 раза уменьшились инвестиции в обрабатывающий сектор. Речь не о нефтегазовом секторе и не о горнорудном направлении, речь об обрабатывающей промышленности – сердцевине диверсификации (прим. – экономики). Поэтому, на этом фоне, нам многое нужно сделать, активно поработать на привлечение инвестиций. Одна из главных задач – правильное сопровождение иностранных инвесторов. Слышим же мы эти случаи, когда приходят инвесторы и, вроде бы, у нас есть «одно окно», процедуры предусмотрены, но это во многих случаях, ни для кого не секрет, что не срабатывает», - говорит он.

По словам Ашимбаева, инвесторы сталкиваются с бюрократией государственных органов, нежеланием принимать решения, желанием все решения передать на верхний уровень, на уровень Главы государства.